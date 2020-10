Belegger kan profiteren van overname Milaan door Euronext

Euronext staat op het punt de beurs van Milaan in te lijven. Door de overname wordt de handel in meer dan 400 Italiaanse aandelen op termijn wellicht goedkoper voor de Belgische belegger.

Gelijkenissen

De Piazza Affari, genoemd naar het Milanese plein waar de beurs is gevestigd, vertoont veel gelijkenissen met de Belgische beurs. Er noteren veel familiale bedrijven en holdings. In tegenstelling tot de nationale economie boeren die vaak wel goed. In de referentie-index MIB40 maken, net als in Brussel, banken en verzekeraars een groot gewicht uit, met namen als Generali, Unicredit, UBI Banca of Intesa Sanpaolo. Ook multinationals als de energiereus ENI en Enel, de bandenmaker Pirelli of de drankengroep Campari zijn lid van de MIB40.