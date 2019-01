Belegger loopt storm voor nieuwe Belgische staatsobligatie

De Belgische staat heeft maandag voor 6 miljard euro staatsobligaties met een looptijd van tien jaar uitgegeven.

De eerste uitgifte van Belgische staatsobligaties in 2019 is een groot succes. Beleggers vroegen voor een recordbedrag van 28,5 miljard euro overheidspapier, zegt het Federaal Agentschap van de Schuld. Daardoor kon de schatkist gemakkelijk 6 miljard ophalen, één miljard meer dan normaal bij de lancering van een tienjarige obligatie.

De schatkist zei bij de start van de transactie dat ze een rente zou bieden die zowat 11 basispunten hoger is dan de swaprente, een soort interbankenrente. Aangezien de vraag veel hoger was dan het aanbod verlaagde de schatkist de rente naar 8 basispunten boven de swaprente.

De nieuwe lineaire obligatie (OLO) met vervaldag 22 juni 2029 heeft een coupon van 0,9 procent en werd geplaatst tegen 99,566 procent van de nominale waarde. Daardoor stijgt het brutorendement voor de beleggers naar 0,94 procent.

Snel geld

De zeer grote vraag naar overheidspapier wil niet zeggen dat de schatkist te veel rente betaalt, zegt Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. 'Een deel van de orders is afkomstig van snel geld. Dat zijn hefboomfondsen die weten dat ze maar een deel van de gevraagde obligaties krijgen. De kwaliteit van het orderboek is goed, want veel orders komen van langetermijninvesteerders.'

Toch valt op dat de schatkist vandaag leent tegen een rente die hoger is dan de swaprente, terwijl ze een jaar geleden kon lenen tegen een rente die 17 basispunten lager was dan de swaprente. Bovendien is het renteverschil tegenover Duitsland het jongste jaar gestegen van 15 naar 55 basispunten.

Deboutte merkt op dat de rente van 0,94 procent lager is dan begroot en dat de meeste Europese landen het renteverschil tegenover Duitsland hebben zien stijgen. De turbulentie op de aandelenmarkten leidde tot een vlucht naar veilige havens, zoals Duits overheidspapier. 'Een rente boven de swaprente is normaal, de toestand van vorig jaar was de uitzondering. We zien een normalisering.'