Belegger neemt voorschot op 'V-herstel' economie

Morgan Stanley voorspelt dat de coronarecessie even kort zal blijken als ze krachtig was.

De Europese beurzen bouwen woensdag hun schuchtere openingswinst nog uit. De Bel20 noteert intussen 0,9 procent hoger op 3.479 punten, de Euro Stoxx50 gaat 0,7 procent hoger. De Bel20 noteert nu 37 procent boven het dieptepunt van 17 maart en nog 'slechts' 12 procent onder het peil van eind 2019 (zie grafiek).

Morgan Stanley vatte begin deze week het beleggerssentiment perfect samen door in zijn halfjaarlijkse outlook volop in te zetten op een economisch herstel in V-vorm. Een zeer diepe recessie, die vanaf de tweede jaarhelft door een sneller dan verhoopte versoepeling van de lockdown snel plaats maakt voor een overtuigend herstel. Verrassende sterke data over de Amerikaanse economie in mei, zoals de jobmarkt en de kleinhandelsverkopen, voeden die hoop.

'We verwachten dat de westerse economieën deze zomer al weer zullen groeien', stipt Morgan Stanley-hoofdeconoom Chetan Ahya aan. 'En ze zullen de coronaschade tegen het vierde kwartaal van 2021 weggewerkt hebben. Dat is dus over een periode van acht kwartalen, terwijl het tijdens de bankencrisis veertien kwartalen geduurd heeft.'

Ahya verwijst als verklaring voor die sneller dan verwachte en verhoopte heropleving naar de forse stimulus van centraal bankiers en overheden om de coronacrisis te bestrijden. En het feit dat de consument sneller dan verhoopt weer 'buitenkomt'. 'Velen dachten dat de versoepeling van de lockdown traag zou verlopen en het ook een hele tijd zou duren eerder de consument weer in actie zou schieten. Niet dus. De mobiliteitsdata wijzen op een duurzame opwaartse trend, ook alle indicatoren voor de dienstensector staan op groen'.

Eerder deze week gaven ook andere strategen aan voorlopig niet echt wakker te liggen van de huidige beperkte opflakkering van het aantal coronabesmettingen, onder meer in China en sommige Amerikaanse deelstaten. 'Nadat in maart en april de gezondheid duidelijk voorrang gekregen heeft op de economie, is de prioriteit van beleidsmakers in die mate veranderd dat een tweede golf eigenlijk onvermijdelijk is', merkte JPMorgan-strateeg John Normand op.