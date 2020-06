Belegger neemt winst op 'recessieaandeel' Colruyt

Op korte termijn verkoos de consument tijdens de lockdown de buurtwinkel boven de vertrouwde Colruyt, op langere termijn is volgens analisten een herboren Delhaize een bedreiging.

Een opvallende daler op de Brusselse beurs: Colruyt tuimelt woensdag tot 7 procent lager.

Het aandeel staat al jaren te boek als het recessieaandeel op de Brusselse beurs. Maar tijdens de zware coronarecessie toch net iets minder dan verhoopt. Dat leerden de cijfers over het boekjaar tot 31 maart die de supermarktketen dinsdagavond publiceerde. De jaaromzet bleef met 9,58 miljard (+1,6%) onder de 9,66 miljard die door Bloomberg gepolste analisten gemiddeld verwachtten.

Het nooit geziene verlies van marktaandeel is frappant. James Grzinic Jefferies-analist

Hetzelfde geldt voor de bedrijfswinst: die steeg ruim 5 procent van 485 naar 511 miljoen, maar dat is iets minder dan de verhoopte 516 miljoen euro. Netto was er een forse toename, maar zonder rekening te houden met een uitzonderlijke boekhoudmeerwaarde op de windmolenparken was er een kleine stijging van 2 procent naar 380 miljoen euro. Het dividend stijgt 3 procent naar 1,35 bruto per aandeel.

De reden voor de al bij al bescheiden groei: de kosten voor veiligheid en het feit dat veel mensen bij de start van de pandemie dicht bij huis in de buurtwinkel shopten en minder vaak naar 'de grote Colruyt' reden. Zo won de concurrentie marktaandeel.

'Het nooit geziene verlies van marktaandeel is frappant', zegt beurshuis Jefferies. Analist James Grzinic: 'De ketens Colruyt, Spar en Okay verloren over het hele jaar 10 basispunten marktaandeel. Bijgevolg was er in de tweede jaarhelft een verlies van 30 basispunten, omdat Colruyt in de eerste jaarhelft nog marktaandeel gewonnen had.'

Tot dinsdag was het aandeel Colruyt traditiegetrouw een rots in de branding op de beurs, met een winst van 18 procent sinds Nieuwjaar. Dat in tegenstelling tot de Bel20, die ondanks de forse rally sinds maart 12 procent onder het peil van begin 2020 noteert. Grzanic merkt op dat het aandeel nu tegen 20 keer de winst over het lopende boekjaar noteert, een premie van 47 procent op de sectorgenoten.

De analist vindt dat (te) veel, ook al ruilen klanten op korte termijn post-lockdown de buurtwinkel weer voor hun vertrouwde Colruyt in. 'Op langere termijn beschouwen we de expansie van Jumbo en de uitrol van het onlineaanbod bij Delhaize door Ahold Delhaize als bedreigingen voor de winstmarge.'

Pro memorie: Colruyt incasseerde exact een jaar geleden de grootste klap sinds de beursgang in 1977, na de publicatie van een zwaar teleurstellende winstmarge en waarschuwing voor prijzendruk. Sindsdien was de onrust bij beleggers wat weggeëbd, mede omdat door de coronacrisis supermarkten promoacties staakten en de concurrentieslag dus on hold was gezet.