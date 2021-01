Belegger omstreden KBC-obligatie krijgt geen extra uitkering

Het hof van beroep van Brussel verwerpt de eis van Investor Protection over een omstreden obligatie-uitgifte door KBC, maar het advieskantoor is van plan twee nieuwe juridische procedures te lanceren.

De naam 5-5-5-obligaties verwijst naar schuldpapier dat KBC in 2008 heeft uitgegeven. De obligaties hadden een looptijd van 5 jaar, een coupon van 5 procent en waren gelinkt aan de staatsobligaties van vijf Europese landen. Het ging om België, Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland. KBC haalde er 675 miljoen mee op en verkocht de obligaties aan zowat 20.000 klanten.

Bij een wanbetaling van een de vijf landen werden de obligaties van KBC terugbetaald en kregen de beleggers de restwaarde van de obligaties van dat land. Griekenland kon in 2012 zijn schulden niet terugbetalen en daarom kregen de houders van de 5-5-5-obligaties slechts ruim 20 procent van hun inleg terug. Onder druk van de toezichthouder FSMA heeft KBC later meer uitgekeerd, zodat beleggers inclusief de eerder uitbetaalde rente en restwaarde 100 procent van hun investering recupereerden.

'Misleide beleggers'

Een groep van 240 beleggers vond die geste van KBC onvoldoende en eiste 100 procent van het geïnvesteerde kapitaal plus de rente van de eerste jaren. Ze deden een beroep op Investor Protection, dat een juridische procedure lanceerde. 'KBC heeft de beleggers misleid', zegt Albert Biebuyck van Investor Protection. 'De productfiche zegt dat de obligaties geschikt zijn voor beleggers met een defensief risicoprofiel, terwijl het prospectus spreekt van een hoog risico.'

Zeggen dat de informatie op de productfiche wel strookt met de informatie in het prospectus is schandalig. Albert Biebuyck Investor Protection

Het gerecht zei in 2016 in eerste aanleg dat de beleggers elk apart een procedure moesten voeren. Het beoordeelde het dossier van één belegger en besliste dat die recht had op een extra uitkering. KBC ging tegen dat vonnis in beroep.

Het hof van beroep van Brussel heeft in een pilootprocedure het dossier van die ene belegger behandeld. Zijn arrest is gunstig voor KBC, want de bank moet geen extra bedrag uitkeren. 'Het hof hanteert meerdere interpretaties van wetteksten die zwaar nadelig zijn voor beleggers', zegt Investor Protection. Het arrest zegt dat de informatie op de productfiche wel strookt met de inhoud van het prospectus. Biebuyck noemt dat 'schandalig'.

Complex beleggingsproduct

Voorts merkt het hof op dat de belegger in zijn correspondentie met de Ombudsdienst heeft gezegd dat hij de productfiche niet heeft nagelezen. De rechtbank concludeert daaruit dat de belegger niet is misleid. Het arrest signaleert wel dat KBC de prospectuswet heeft overtreden, omdat de vermelding van een rating op de productfiche misleidend was. De rating heeft betrekking op KBC en niet op de belegging.

Een bank moet nagaan of een klant de kennis en ervaring heeft om de risico's te begrijpen. Albert Biebuyck

Investor Protection merkt ook op dat het hof van beroep niet antwoordt op de vraag waarom KBC niet heeft gecontroleerd of de obligaties passend waren voor zijn klanten. Biebuyck: 'Voor een complex beleggingsproduct zoals dit moet een bank nagaan of de klant de kennis en ervaring heeft om de risico's te begrijpen.'