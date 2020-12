Belegger schrikt (beetje) van zuinig Bpost

Het is moeilijk iedereen tevreden te houden. Terwijl oud-CEO Koen Van Gerven van Bpost vaak de kritiek kreeg dat hij het dividend - en dus de aandeelhouder - op een piëdestal zette , belooft huidig CEO Jean-Paul Van Avermaet voldoende cash in huis te houden om in de tewerkstelling en de dienstverlening te investeren .

Dit jaar is duidelijk gebleken wat een enorme hefboom e-commerce op de waardecreatie kan zetten. Dus houden meer investeringen in pakjes en logistiek perfect steek.

Een gelijkaardige teneur bij KBC Securities-analist Thomas Couvreur. 'We hopen op meer uitleg tijdens de telefonische conferentie, want de cijfers in het persbericht vallen wat mager uit.' Hij stipt aan dat Bpost zuiniger is dan rivaal PostNL, die 70 à 90 procent van de winst belooft uit te keren.