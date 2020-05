Belegger schrikt van sombere KBC-prognose

KBC is op korte tijd zijn Praagse vluchtroute voor de Europese nulrente kwijtgespeeld. Dat besef weegt zwaar op het aandeel.

Relatief behoorlijke resultaten publiceren en door de belegger prompt afgestraft worden. KBC heeft stilaan een 'track record' terzake. Donderdag herhaalde de geschiedenis zich: over het eerste kwartaal kon de bank- en verzekeringsgroep de schade bij de start van de coronacrisis nog relatief beperkt houden, maar het aandeel tuimelt op de beurs niettemin tot 9 procent lager.

Het was voor beleggers vooral schrikken van de outlook, stipt ING-analist Albert Ploegh aan. Het basisscenario van 1,1 miljard euro kredietverliezen over het boekjaar 2020 is een stuk meer dan de goed 900 miljoen die analisten gemiddeld verwachtten.

Idem voor de netto-rente-inkomsten. Dat is de 'omzet' die een bank haalt uit haar kernmetier, kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren. CEO Johan Thijs rekent nu op 4,3 miljard euro netto-renteinkomsten tegenover 4,65 miljard voorheen.

Een belangrijke factor is Tsjechië. Dat tot voor kort boomende Centraal-Europese land is al jaren een belangrijke winstmotor voor de groep. Om die status in de verf te zetten, zou Thijs normaal gezien volgende maand een beleggersdag in Praag organiseren. Maar ook die intentie sneuvelde door de covid-19 crisis.

Tsjechië was ook jaren een vluchtoord, waar KBC deels aan de strafrentes in de eurozone kon ontsnappen. In februari verhoogde de Tsjechische centrale bank zelfs nog opnieuw de rente (zie grafiek).

Thijs onderstreepte vorig jaar in de CEO Talks met De Tijd hoe belangrijk Tsjechië was als vluchtroute voor de strafrente die de Europese Centrale Bank banken aanrekent voor hun overtollige cash. 'Surplusliquiditeiten in euro kosten ons 40 basispunten, terwijl de Tsjechische kronen bij de Tsjechische nationale bank 175 basispunten opbrengen', klonk het toen.

-40% Corona raakt aandeel midscheeps Het aandeel KBC verloor dit jaar 40 procent van zijn waarde

Helaas is door de coronacrisis ook de Tsjechische centrale bank hevig in de rente gaan knippen. Vorige week zakt de basisrente in één trek van 1 naar 0,25 procent, centraal bankiers maken er geen geheim van dat de nul een kwestie van tijd is. KBC schat dat die scherpe knipbeurt zich over heel 2020 in 200 miljoen minder inkomsten zal vertalen.

KBC belooft wel stevig kosten te zullen besparen, maar UBS-analist Johan Ekblom merkt op dat die die niet zullen volstaan om de lagere inkomsten te compenseren. 'Wij verwachten dat de analistenconsensus voor de nettowinst in 2020 (1,46 miljard euro, red.) met zo'n 300 miljoen of 16 procent zal moeten zakken', luidt het.

Ploegh merkt op dat er nog een factor is waarom KBC zo opvallend hard afgestraft wordt. Ook al is de beurskoers gedecimeerd met een koersval van 40 procent sinds Nieuwjaar, toch hield het aandeel beter stand dan de sector.