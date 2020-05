Belegger shopt Facebook naar record

Wall Street denkt dat Facebook terecht een opportuniteit gespot heeft in e-commerce. Het aandeel tikt een record aan.

Alle Nasdaq-tenoren beleven 'een goede crisis', maar het gros van de aandacht gaat toch naar Netflix en Amazon. De eerste als redder in nood voor een wereld die verplicht thuis comakijkmateriaal zoekt, de tweede als onvermijdelijke alleswinkel om met één muisklik vanuit de zetel alle essentiële en minder essentiële attributen te bestellen om de lockdown te doorspartelen.

Heel wat minder aandacht gaat naar Facebook . Maar kijk: ook de socialemediagigant tikte donderdag met 237 dollar een 'all time high' aan. Sinds de beursgang op Nasdaq tegen 38 dollar exact acht jaar geleden is het aandeel ruim verzesvoudigd, het 'slaapkameridee' van Mark Zuckerberg is nu 670 miljard dollar waard.

Wall Street-analisten verdringen elkaar met koopadviezen sinds Facebook dinsdag 'Facebook Shops' onthulde. Zoals de naam al weggeeft een initiatief in e-commerce, waarbij kleine ondernemers vlot hun 'winkel' kunnen openen op Facebook of Instagram en meteen toegang krijgen tot de 2,36 miljard gebruikers die dagelijks op één van de apps van Facebook virtueel rondlopen. De 'etalage' op Facebook is gratis, maar de socialemediareus zal geld verdienen telkens iemand het 'inhuis' betaalsysteem van Facebook gebruikt.

Morgan Stanley denkt dat Facebook met het initiatief potentieel een verse 'multimiljardenopportuniteit' heeft aangeboord. Zakenkrant The Wall Street Journal stipt ook aan dat heel veel kleine lokale handelaars liever niet met Amazon in zee gaan, omdat ze de alleswinkel van Jeff Bezos als een bedreiging voor hun business zien. Facebook is ook niet bepaald het meest geliefde bedrijf van de wereld, maar bij kleine handelaars komt de socialemediagigant minder als levensbedreigend over.