Belegger straft somber Bpost hard af

De Belgische postbode is nu voor het eerst sinds de beursgang in 2013 minder waard dan de Nederlandse rivaal PostNL.

Bpost krijgt op de beurs woensdag een stevige klap. Het aandeel tuimelde bij opening 20 procent naar 8 euro. 400 miljoen euro beurswaarde gaat in rook op, na een sowieso al moeilijk beursjaar 2020.

De Nederlandse rivaal PostNL is nu voor het eerst meer waard op de beurs: een kleine 1,85 miljard, tegenover 1,6 miljard voor Bpost. Drie jaar geleden waren de Belgen - die eind 2016 vruchteloos PostNL probeerden over te nemen - met 5,6 miljard op de beurs nog bijna vier keer groter dan de Nederlanders (zie grafiek).

Bpost kwam nabeurs met de resultaten over 2020. En dat was toch een stuk minder optimistisch dan waar beleggers gezien de pakjesbonanza op rekenden. De bedrijfswinst daalde 11 procent tot 281 miljoen euro. Dat is in lijn met de eigen prognose, maar minder dan de 294 miljoen waar analisten op rekenden. Netto was er door een afboeking op Bpost Bank zelfs voor het eerst sinds de beursgang in 2013 verlies.

Belangrijker: CEO Jean-Paul Van Avermaet tempert de verwachtingen voor 2021. Hij verwacht een 'normalisatie' van de pakjesmarkt en rekent dus niet op een voortgezette boom, met een beperkte groei van 5 procent voor de Europese pakjesafdeling. Voor de hele groep zou de bedrijfswinst rond 280 miljoen (265 à 295 miljoen euro) liggen, een stuk minder optimistisch dan de 300 miljoen die analisten verwachtten.

Beleggers krijgen zoals op de beleggersdag in december al aangegeven was geen wachtbordje. Pas in mei 2022 zal er een dividend zijn, dat 30 à 50 procent van de nettowinst beloopt.