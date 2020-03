Beleggers dumpen aandelen

De Europese beurzen gaan bij opening 5 procent onderuit. Beleggers slaan in paniek door de opmars van het coronavirus en de gevolgen van Amerikaans reisverbod.

De Bel20 verliest kort na opening 5 procent en noteert nu al 29 procent onder de piek van 17 februari. Wereldwijd zitten de beurzen in een berenmarkt, inclusief Wall Street na een ferme klap gisterenavond.

Beleggers slaan in paniek door de aanhoudend negatieve nieuwsstroom rond het coronavirus. Afgelopen nacht kondigde Amerikaans president Donald Trump een verbod aan van reizen van Europa naar de VS. De maatregel op zich heeft al grote economische gevolgen - zeker voor de reeds zwaar getroffen luchtvaart- en toerismesector - , daarnaast betwijfelen beleggers of de maatregel voldoende is om de opmars van het virus in de VS tegen te gaan.

Volgens Trump is het de schuld van Europa dat nu ook de VS zijn besmet. Beleggers vrezen dat de draconische maatregelen die Italië heeft ingevoerd - alle winkels gaan op slot behalve voeding en apotheken, een nieuwe verstrenging van de maatregelen gisterenavond - ook elders in Europa bewaarheid zullen worden. 'De Europese landen kijken best goed naar Italië om in te schatten wat er komen gaat', zei een strateeg van Nordea vanochtend op Bloomberg TV.

In Azië tuimelde de beurs van Sydney met 7,4 procent, dat is de grootste val sinds oktober 2008 tijdens de financiële crisis. Nochtans kondigde de Australische regering een miljardenplan om de economie te stutten. Ook Trump gaf afgelopen nacht meer details over een economisch stimulusplan. Zo worden de leningen aan kleine bedrijven opgevoerd en mogen bedrijven in nood de betalingen aan de fiscus uitstellen. 'Beleggers geloven niet dat overheden de markten kunnen redden', zei een handelaar.

Lagarde

Later vandaag zijn alle ogen gericht op Christine Lagarde, de voorzitster van de Europese Centrale Bank. Zij krijgt haar 'Whatever It Takes' - moment. Haar voorganger Mario Draghi zei in juli 2012 in volle Europese schuldencrisis dat hij 'alles zou doen' om de euro te redden. De uitspraak alleen al was voldoende om de rust terug te krijgen in de financiële markten.

'Alle 'oplossingen' die we zien van de centrale banken doen terugdenken aan het bekampen van de financiële crisis. Maar belangrijker vandaag zijn middelen en maatregelen om het virus tegen te houden', zei Sue Trinh, strateeg van Manulife Investment Management aan Bloomberg. 'Het risico op een wereldrecessie stijgt.'