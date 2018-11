Beleggers dumpen media-aandelen

De Duitse mediagroep ProSiebenSat1 kelderde met 14 procent naar het laagste peil in zes jaar. De groep verlaagt het dividend en de omzetprognose. ‘Beide zijn geen totale verrassing’, zeggen de analisten van Kepler Cheuvreux. ‘Maar de cijfers van ProSiebenSat1 en van RTL - de grote rivaal in de Duitse thuismarkt - suggereren een krimp van de Duitse tv-advertentiemarkt.’

RTL Group , dat zowel in Frankfurt als in Brussel noteert, gaf 7 procent prijs tot 51,95 euro, het laagste peil in vijf jaar. De omzet steeg in het derde kwartaal met 3,6 procent tot 1,42 miljard euro, in lijn met de verwachtingen, en met dank aan Fremantle (productiehuis) en de digitale activiteiten.