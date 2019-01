‘Beleggers hebben het moeilijk om politiek risico in te prijzen'

Nu de politieke onzekerheid meer dan ooit op de markten weegt, maken vermogensbeheerders plaats voor een nieuwe stem: die van de politieke econoom. Stephanie Kelly helpt de fondsbeheerders van Aberdeen Standard navigeren tussen de politieke klippen.

Van een goede timing gesproken. Vijf jaar geleden ging Stephanie Kelly als politiek econome aan de slag bij Aberdeen Standard, dat ongeveer 630 miljard euro beheert. ‘De bedoeling was om op systematische wijze na te denken over de politieke risico’s die de financiële markten bedreigen.’ Op dat moment leken zulke risico’s enkel relevant voor fondsbeheerders die belegden in groeilanden met een geschiedenis van politieke problemen.

Intussen leven we in een nieuwe wereld waarin westerse landen evenmin gespaard blijven van politieke onrust. Populisme is daarbij de stuwende kracht, van de brexitstemming in juni 2016 over de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump tot de rechts-populistische Italiaanse regering die beleggers nerveus maakt over het voortbestaan van de euro.

Kelly moet inschatten welke paden de snel veranderende politiek zal inslaan en vervolgens met de fondsbeheerders de marktimpact van elk van die scenario’s bepalen. Elk van de vier of vijf scenario’s krijgt daarbij een score volgens een verkeerslichtsysteem: groen is het meest waarschijnlijk, rood het minst, met geel en oranje tussenin. Kelly’s team onderscheidt cyclische factoren, zoals de opkomst van nieuwe politieke partijen of een recessie, van institutionele factoren als de robuustheid van het democratisch systeem. Het zijn de cyclische factoren die de jongste jaren de politieke turbulentie in het Westen voeden, al bestaat het gevaar dat het populisme op termijn ook de instituties aantast.

Kelly verricht grotendeels pionierswerk. ‘Modellen gebruiken voor politiek risico is ingeburgerd in andere sectoren en in de academische wereld, maar veel minder bij vermogensbeheerders. Fondsbeheerders met een focus op westerse markten zijn het niet gewend veel belang te hechten aan politiek risico. Dat begint te veranderen’, zegt Kelly tijdens een interview na een bedrijfsevent in het Atomium.

De politieke turbulentie van de voorbije jaren en de marktreactie erop zullen leerrijk geweest zijn voor een maagdelijke discipline als de uwe. Welke lessen hebben jullie eruit getrokken?

Stephanie Kelly: ‘We hebben geleerd dat markten het erg moeilijk hebben om politiek risico in te prijzen. Beleggers hebben de neiging politiek risico als een eenmalige gebeurtenis te zien, een verkiezing of een referendum bijvoorbeeld. Maar vaak gebeuren er belangrijke dingen in de nasleep van zo’n gebeurtenis. Neem Donald Trump, die tijdens zijn verkiezingscampagne de markten erg nerveus maakte. Na zijn verkiezingszege volgde een stevige beursrally, deels omdat Trump sprak over belastingverlagingen en deregulering en zweeg over het protectionisme waarmee hij campagne voerde. Zo stelde hij de markten gerust.’

‘Dat leert dan weer dat beleggers vaak overreageren in negatieve zin in de aanloop naar een gebeurtenis, maar evengoed enthousiast reageren op al het goede nieuws dat volgt. De markten tonen zich dan bij elk positief signaal optimistisch in de hoop dat het allemaal voorbij is. Intussen missen ze onderliggende veranderingen die op middellange termijn schadelijk kunnen zijn, zelfs als het slechtste scenario vermeden werd.’

‘Trumps nieuwe vrijhandelsakkoord met Mexico en Canada - als vervanger van Nafta - is een goed voorbeeld. Markten zijn opgelucht dat er een nieuw akkoord is, maar vergeten dat die deal minder vrijemarktgericht is. Er gelden nu quota voor de export van de Mexicaanse en Canadese autosector naar de VS. Die liggen voorlopig hoger dan de huidige exportcijfers, maar ze creëren op termijn wel een artificieel plafond voor de groei, waardoor je een minder efficiënte markt krijgt. Hetzelfde geldt voor de handelsoorlog tussen de VS en China. Beleggers zijn opgelucht dat de retoriek sinds kort wat afgekoeld is, maar los van het feit dat het slechts een pauze kan zijn, is er de onderliggende realiteit dat de strategische relatie tussen beide grootmachten de komende jaren niet zal verbeteren. Zelfs als er geen tarievenoorlog komt.’

Zijn er naast de handelsoorlog, de brexit en Italië politieke risico’s die onder de radar blijven?

Kelly: ‘Het politieke risico is wat verkleind tegenover zes maanden geleden. De Amerikaans-Chinese handelsspanningen zijn afgenomen. De beursstress in december speelde daarin een rol. ‘Trump is gevoelig voor de reactie van de beurs, maar alleen als die extreem is’, werd ons dit najaar in Washington voorspeld. Ik blijf er wel sceptisch over of dit zijn houding tegenover China blijvend zal veranderen.’

‘Een risico dat onder de radar blijft, is hoe Europese populistische partijen zullen omgaan met een volgende crisis in de eurozone, zoals een recessie over enkele jaren. Neem Italië, waar een populistische meerderheid regeert. Bij een nieuwe crisis is een technocratische regering, zoals die van Mario Monti in 2011, niet langer mogelijk. De roep naar binnenlandse soevereiniteit heeft onder invloed van de populisten aan belang gewonnen. Voor de markten is dat een existentieel probleem. Zij kunnen er niet op rekenen dat landen zullen doen wat nodig is om de monetaire stabiliteit te bewaren.’

Is de hoop dat het populisme zijn piek heeft bereikt dan voorbarig? Verwacht u nog meer politiek gewoel?

Kelly: ‘We zitten nog niet aan de piek van het populisme. Toen de markten zich in 2017 zorgen maakten over een reeks Europese verkiezingen was de economie nog sterk. Toch hield dat de populistische opmars niet tegen. Wat zal er dan gebeuren bij een recessie? Dat is een vruchtbare bodem voor populistische partijen, die zich intussen ook meer hebben geworteld.’

‘Het duurt tegenwoordig ook even voor mensen gedesillusioneerd raken door niet-ingeloste beloften. Het gaat niet om de waarheid, maar om wat kiezers denken dat de waarheid is. Populistische partijen zijn goed in het sturen daarvan. Tot slot zijn er landen waar er nog geen populisten deelnemen aan de regering en waar ze dus nog niet besmeurd zijn door beleidsverantwoordelijkheid.’