Beleggers in de ban van green rush

Na eeuwen obscuriteit treedt de cannabissector in het spotlicht. Niet alleen de grote jongens laten het geld rollen, iedereen kan via beursgenoteerde aandelen in de niche beleggen.

Nancy heeft haar keten Good Seeds aan Starbucks verkocht. De weduwe moet niet langer haar territorium verdedigen tegen andere dealers om brood op de plank te brengen voor haar drie kinderen. Zo eindigde het achtste seizoen van de televisiereeks ‘Weeds’ in 2012. Het kan Constellation Brands op ideeën gebracht hebben. De Amerikaanse brouwer van Corona deed dit jaar een miljardeninvestering in het Canadese Canopy Growth. Hij nam bovendien een optie op een meerderheidsbelang. Canopy - met de beursticker WEED - noteert in Toronto dicht bij zijn hoogste koers ooit.

De drankenreus dacht waarschijnlijk aan de nakende legalisering in Canada. Vanaf 17 oktober mag wiet - de droge bloem van de cannabisplant - daar verkocht worden tegen dezelfde voorwaarden als een Corona. Niet veel later vallen de beperkingen voor drank en voeding met actieve bestanddelen van cannabis weg. Het gaat om producten die een roes opwekken, als ontstekingsremmer dienen of helpen te recupereren na het sporten. Voor het eerst valt daar op een legale manier veel geld mee te verdienen. De zwarte markt voor drugs was in 2017 in Canada ruw geschat 6 miljard (Amerikaanse) dollar groot, in de VS bijna 55 miljard.

Coca-Cola, het grootste drankenbedrijf ter wereld, wil in Canada experimenteren met geïnfuseerde dranken. De brouwer Molson Coors kondigde al een deal aan en eerder deze zomer verkocht Heineken zijn eerste frisdrank met psychoactieve cannabisdeeltjes in de Amerikaanse staat Californië.

Meerdere bedrijven maken van het momentum gebruik om geld op te halen via de beurs, ook in Europa. Enkele hebben al een tweede notering in Frankfurt. Over een paar weken verschijnt het Deense StenoCare als eerste echte wietbedrijf op een Europese beurs. De green rush leidde in september tot een paar spectaculaire koerssprongen. Hij bracht eerder deze week een paar honderd mensen samen op een cannabiscongres in Amsterdam.

Heilige graal

‘Een jaar geleden dacht ik nog dat cannabis levensgevaarlijk was’, zegt de Belg Nikolaas Faes, die als aandelenanalist bij Bryan, Garnier & Co in de Londense City ’s werelds grote brouwers opvolgt. Vandaag heeft hij meerdere ambitieuze koopadviezen uitstaan voor Canadese telers. Daarin verdedigt hij dat cannabis als recreatieve drug veiliger is dan alcohol, nicotine of cafeïne.

‘Toen een van de bedrijven die ik volg in cannabis investeerde, heb ik het wat beter bekeken’, zegt de analist. De conclusie? Het goedje bevat nul calorieën en een dag later heb je geen kater. Ook meegenomen: van een overdosis ga je niet dood. ‘Nu ik weet hoe snel mijn mening veranderd is, geloof ik absoluut dat de perceptie bij het grote publiek kan keren. Ik moet het wel zelf nog een eerste keer proberen.’

Het valt niet nauwkeurig te bepalen hoe groot de opportuniteit voor bedrijven en beleggers is. Schattingen hebben het over verkopen tussen 150 en 200 miljard dollar in 2017, rekening houdend met de illegale handel. In 2027 zou het al over 250 miljard gaan, in de VS alleen. Ter vergelijking: de Noord-Amerikaanse markt voor wijn is goed voor 48 miljard dollar.

Aan optimisme geen gebrek in Amsterdam, waar tijdens het beleggingscongres luidop werd gedroomd over een golf van legalisering in heel Europa. Die zou een markt blootleggen die over tien jaar 116 miljard euro groot is. Vandaag is het medicinaal gebruik, onder meer in Duitsland, goed voor slechts 200 miljoen euro. Het toekomstig gebruik zou bijna gelijk verdeeld zijn tussen de gezondheidszorg en het recreatief gebruik. In het Europees Parlement wordt alvast gepraat over geneeskundige toepassingen, klonk het op het congres. In het best mogelijke scenario kan binnen twee jaar al iets bewegen.

Alle wietwatchers lijken het erover eens dat de heilige graal in de VS ligt. De grootste economie ter wereld is goed voor pakweg een derde van het wereldwijde cannabisgebruik (bijna 60 miljard dollar). In negen staten is recreatief gebruik toegestaan en in 30 staten kunnen dokters de drug voorschrijven aan patiënten.

‘We zien dat het alcoholgebruik afneemt in staten waar cannabis legaal wordt’, zegt Michiel Rietveld. De Nederlander liet een jaar geleden zijn oog vallen op de sector en pushte dat verhaal via de nieuwsbrief van zijn website Beursbrink. ‘Maar om cannabis te verkopen in de VS moet je eigenlijk een half advocatenkantoor hebben om te vermijden dat je in de wetten verstrikt raakt.’

In het Amerikaanse parlementsgebouw passeren om de haverklap voorstellen die cannabis uit de obscuriteit kunnen halen. ‘Lobbyen is een gigantische business in de VS’, zegt Rietveld. ‘De belangengroepen die nu geïnvesteerd hebben, zullen zich in het debat mengen.’

Wietdrank

Nog dit jaar wordt de Farm Bill gestemd, die het cannabisingrediënt CBD legaal maakt in het hele land. Twee andere lopende initiatieven zijn de Marijuana Freedom and Opportunity Act (MFOA), en de States Act. ‘Die kan al eind volgend jaar gestemd worden’, zegt Faes. De wet zou alle bevoegdheid naar de staten halen. ‘Dat maakt van deze periode het moment van de waarheid.’

Gaat iedereen aan het blowen zodra wiet even mainstream wordt als pils of wijn? Zelfs de grootste believers hebben een ander toekomstbeeld. ‘De gedroogde bloem kan even disruptief zijn als ze legaal wordt, maar op lange termijn verwachten we het meest van dranken met THCerin (zie kader),’ zei Matt Reid, analist van het beurshuis Berenberg in Amsterdam. ‘De roes is zeer vergelijkbaar met die van alcohol. Wie een drank kan ontwikkelen waar je na 8 à 10 minuten iets van begint te voelen, en waarvan je 30 à 40 minuten high bent, heeft goud in handen.’

Daarom maken gevestigde namen in de drankindustrie nu al deals. ‘De logica dicteert dat zij het best geplaatst zijn om de legale markt te domineren’, zegt Reid.

‘Cannabis kweken op grote schaal vereist aanzienlijke opstartkosten en blijft ook daarna zeer kapitaalintensief. Maar je hebt heel weinig THC nodig voor een blikje cannabisdrank. De extra kosten voor een nieuw product in het bestaand drankengamma zijn dus laag.’ Volgens Reid zullen nieuwkomers het moeilijk hebben veel marktaandeel te verwerven.

Grillig

Het zal erop aankomen snel marktaandeel in te palmen als de wetten minder streng worden. Daarom heeft MedMen - zeg maar de Starbucks van de Amerikaanse cannabisproducten - nu al een winkel op Fifth Avenue in Manhattan. Daar ligt voorlopig amper iets in de rekken. ‘Veel retailers nemen stevige opties op vastgoedlocaties in de staat Texas’, zegt Faes. ‘Dat kost allemaal geld, en dus zijn die bedrijven logischerwijs verlieslatend.’

Bedrijven die amper of geen winst maken, zien er op de beurs altijd extreem duur uit volgens de klassieke maatstaven. Het Canadese Tilray haalde op de Nasdaq in juli geld op en was midden september al tien keer meer waard. Daarna halveerde het aandeel. ‘De grillige prijzen voor investeerders zijn typerend voor elke beginnende sector’, klinkt het dan. ‘Loop in geen geval de koersen achterna’, adviseert Rietveld.

Dat cannabis ook op de beurs mainstream wordt, valt moeilijk te ontkennen. ‘Klassieke aande-lenanalisten hebben de sector gevonden’, zegt Rietveld. ‘Voor kapitaalrondes, fusies of overnames staan de zakenbankiers van Goldman Sachs of Bank of America klaar.’ Niet zo heel lang geleden kon je als organisatie geen bankrekening openen als er ‘cannabis’ in je naam stond, zuchtte een van de sprekers in Amsterdam.

Wie worden de winnaars in de cannabismarkt? Specialisten zijn het erover eens dat de verticaal geïntegreerde bedrijven het winstgevendst zullen zijn. Die bedrijven zijn betrokken van zaadje tot kassa, en kunnen zo het best inspelen op wat de consument graag koopt. ‘Later zullen dat bedrijven zijn met brutowinstmarges van 30 à 40 procent, een beetje als AB InBev vandaag’, voorspelt Faes.