'Beleggers krijgen Amerikaanse tak AB InBev er gratis bij'

Net nu AB InBev weer voor het volle pond in de Bel20 doorweegt, krijgt de biergigant een goedgemikt koopadvies uit Londen.

Met een winst van 1 procent naar 3.698 punten klimt de Bel20 naar een nieuw hoogtepunt in vijf maanden. De Bel20 doet het ook een stuk beter dan de Europese collega's.

Een sterke prestatie die terug te leiden is tot één aandeel: AB InBev . De biergigant trekt bijna 3 procent hoger naar 74,46 euro. Sinds deze week weegt AB InBev dankzij de jaarlijkse herschikking van de Bel20 weer het volle pond - de maximaal toegelaten 12 procent - in de Brusselse beursbarometer door.

+29% AB inBev, het jaar van de heropstanding Na een klap van 40 procent in 2018, is AB InBev in 2019 al bijna 30 procent hersteld

Het aandeel is met een winst van tot nog toe 29 procent aan een prima 2019 bezig, nu AB InBev dankzij de moeder aller schuldherfinancieringen de kopzorgen over de schuldenberg fors kon milderen.

Credit Suisse herhaalt in een lijvige update het advies op 'kopen', met een koersdoel van 82 euro. 'Wij rekenen dankzij het herstel op de Braziliaanse markt dit jaar op een volumegroei van 1,7 procent, de beste prestatie dit decennium', stelt analist Sanjeet Aulja.

Schermvullende weergave ©rv

Aulja merkt op dat AB InBev eigenlijk twee bedrijven met totaal verschillende karakteristieken overkoepelt. Enerzijds de Noord-Amerikaanse tak die al jaren niet meer groeit, maar wel een stabiele bron van meer dan een kwart van de vrije cashflow van de groep is. Anderzijds AB InBev 'Rest van de Wereld' dat in essentie opkomende markten is en sterke groeivooruitzichten is.

'Als we 'AB InBev Rest van de Wereld' gelet op zijn superieur groeiprofiel tegen een premie van 10 procent op de Europese rivalen waarderen, dan waarderen beleggers op dit ogenblik AB InBev Noord-Amerika op nul', luidt de slotsom van Aulja.

Het overige nieuws in Brussel:

De op één na grootste grootste stijger in de Bel20 is Galapagos . De biotechtrots van de Lage Landen komt normaal gezien later deze maand met cruciale testresultaten over zijn goudhaantje, reumamiddel filgotinib. En daar lijken beleggers stilaan een voorschot op te willen nemen.

Het belangrijkste nieuws komt vandaag ná de bel, met de jaarresultaten van Bpost . Na het annus horibilis in 2018 ligt de lat laag: het postbedrijf gaf zelf al aan dat de brutobedrijfswinst (ebitda) aan de onderkant van de prognose van 560 à 600 miljoen euro zal liggen. Maar zelfs dat is misschien iets te optimistisch: afgaand op de consensus die Bpost - sinds deze week ex-Bel20'er - zelf op zijn site plaatste, rekent de middelste analist op 553 miljoen euro. Dat zou een daling met 8 procent zijn tegenover de 598 miljoen in 2017.

En dat is dan nog maar een voorproefje voor een beroerd 2019. Na de forse winstwaarschuwing eind vorig jaar en het dure sociaal akkoord om de sociale vrede te bewaren, zien analisten dit jaar de ebitda naar 476 miljoen euro zakken. En tegen die achtergrond blijft ook de vraag hoe solide het royale dividend nog is.

In afwachting koerst Bpost - dat sinds maandag niet meer in de Bel20 noteert - 0,9 procent hoger op 8,44 euro.

Celyad boekt 4 procent winst naar 20,50 euro. Het Waalse biotechbedrijf Celyad pakte maandagavond op zijn jaarlijkse R&D-dag in New York uit met een nieuwe techniek om kankercellen aan te vallen: CYAD 02. Het spreekt over een ‘disruptieve’ immuuntherapie.

Drie centjesaandelen boeken in het ijle een hoge vlucht:

Dexia (meer achtergrond: hier): plus 22 procent naar 4,42 euro.

(meer achtergrond: hier): plus 22 procent naar 4,42 euro. ASIT (meer achtergrond: hier): plus 19 procent naar 1,94 euro.

(meer achtergrond: hier): plus 19 procent naar 1,94 euro. Crescent (meer achtergrond: hier): plus 19 procent naar 0,0714 euro.