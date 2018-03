Beleggers liggen niet wakker van Italië

Opluchting over de Duitse regering én zorgen over het Amerikaanse handelsbeleid wegen zwaarder door dan een zoveelste politieke patstelling in Rome.

Dat de Italiaanse kiezer zijn hoop vestigt op eurosceptische populisten verontrust de beleggers niet echt in grote mate. De Euro Stoxx50 , de korf Europese steraandelen, noteert maandag zelfs met een kleine winst.

'Een belangrijke les van politieke gebeurtenissen de voorbije paar jaar is dat er weinig impact op het marktsentiment is, tenzij er een duidelijke bedreiging voor het lidmaatschap van de eurozone is', merkt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid op.

'Zolang beleggers daarvan overtuigd blijven, blijft de kalmte overheersen'. Reid stipt aan dat alle eurosceptische partijen in Italië vóór de verkiezingen hun toon gemilderd hebben.

De opvallendste verliezers in de Euro Stoxx50 hebben niks met Italië te maken. De grootste daler is verzekeraar AXA . Dat aandeel duikt 5 procent lager omdat analisten de 12 miljard die de Franse verzekeraar voor XL neertelt aan de hoge kant vinden.

Andere verliezers zijn autobouwers als BMW en Daimler . Die noteren zo'n 1 à 2 procent in het rood, uit angst voor een handelsoorlog in het spoor van de staaltarieven die de Amerikaanse president Trump eind vorige week aankondigde.

Op het Europese politieke vlak lijken de beleggers meer opgelucht te zijn over Duitsland, waar de grote coalitie tussen christen- en sociaaldemocraten ruim vijf maanden na de verkiezingen van 24 september eindelijk op de rails staat.

De Italiaanse beurs zelf noteert wel met verlies. Echt verrassend is dat niet: een nieuwe politieke patstelling in Rome maakt politieke en economische hervormingen weer wat minder waarschijnlijk. En net die hervormingen zijn broodnodig om de al jaren kwakkelende economie in de laars weer aan de praat te krijgen.

De FTSE MIB, de graadmeter van 'Piazza Affari' in Milaan, laat onder aanvoering van de banken zo'n 1 procent liggen. Op de obligatiemarkten eisen beleggers ook iets meer rendement om Italiaans papier aan te houden.