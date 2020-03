Beleggers lopen storm voor nieuwe Belgische staatsobligatie

De federale overheid heeft voorlopig geen enkele moeite om voldoende geld te vinden voor de extra uitgaven van de coronacrisis. De schatkist lanceerde dinsdag een obligatie-uitgifte met een looptijd van zeven jaar. De belangstelling van de beleggers was overweldigend. Grote beleggers, zoals banken en verzekeraars, dienden offertes in voor een recordbedrag van liefst 57 miljard euro, veel meer dan het bedrag dat de schatkist nodig heeft.

'De vraag naar obligaties was zeer groot omdat er door de maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) veel cash is', zegt Jean Deboutte, een directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. 'Er is veel aanbod van geld.' De ECB kocht vorige week voor een recordbedrag van 40 miljard euro obligaties om de langetermijnrente te drukken. Daardoor beschikken beleggers over zeer veel cash.