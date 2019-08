'Beleggers overschatten groei van AB InBev'

Een sixpack Bud Light in een winkel in New York

De analisten van Barclays plakken een zeldzaam verkoopadvies op ’s werelds grootste bierbrouwer. Volgens hen staan de verkopen in drie belangrijke regio's onder druk en vreten zwakke wisselkoersen de ogenschijnlijke sterke gerapporteerde groei op.

Na het moeilijke jaar 2018, waarin de zorgen over de zware schuldenlast de kop opstaken, kende het aandeel AB InBev dit jaar een voorbeeldig herstel. Tussen begin januari en de piek van 1 augustus – volgend op een gesmaakte schuldherfinanciering en de goede halfjaarresultaten - steeg de koers met meer dan 60 procent.

Sindsdien is de euforie wat bekoeld, maar de beurskoers staat nog altijd circa 45 procent hoger dan rond Nieuwjaar.

Het vooruitzicht op een aparte notering voor de Aziatische activiteiten – een project dat voorlopig weer in de koelkast zit – hielp de koers een handje, maar ook een verbetering van de toestand in diverse markten en… de positieve houding van het gros van de analisten. Van de 37 beurshuizen die volgens Bloomberg het aandeel AB InBev opvolgen, hanteren er liefst 22 een koopadvies; elf anderen vinden dat het aandeel het ‘houden’ waard is. Slechts in vier gevallen is een verkoopadvies van kracht.

Concurrentiedruk

Een daarvan komt van Barclays, dat een kritisch rapport over AB InBev publiceert. De analisten denken dat er binnenkort een einde komt aan de maandenlange klim van de beurskoers. Ze verwijzen naar kritieke operationele problemen in drie belangrijke regio’s - Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en China – die verband houden met de positionering van merken en concurrentiedruk.

Dat laatste speelt zeker in Latijns-Amerika. Brazilië, de grootste biermarkt in die regio, heeft last van de handelsspanningen en concurrent Heineken wint er marktaandeel. Volgens Barclays boekt Heineken meer resultaat met zijn marketinginspanningen. De Nederlanders zouden er ook de controle kunnen verwerven over de distributie van hun producten en zo een vlottere toegang tot de markt krijgen. Ook in Colombia dreigt AB InBev - nu zo goed als monopolist - marktaandeel te verliezen en wel aan Central Cervecera de Colombia (CCC), een bedrijf dat deels eigendom is van Heineken.

Een derde markt waar Heineken van zich laat horen, is Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse economie heeft het moeilijk en AB InBev, dat met zijn bierengamma vooral in het mainstreamsegment zit, voelt dat aan den lijve. Pogingen om meer premiumbier te verkopen bieden amper soelaas. Heineken daarentegen verkoopt vooral premiummerken waarmee het op de rijkere Zuid-Afrikanen mikt. Die worden minder getroffen door de economische crisis.

Bud Light

De mature Amerikaanse biermarkt is al langer een bron van zorgen voor AB InBev en de Barclays-analisten zien er geen beterschap. Ze verwachten dat de volumes verder dalen en de waarde van de merken op middellange termijn afneemt. Voor Bud Light, een bier dat voor 40 procent van AB InBevs verkoop in de VS tekent, ziet het er niet goed uit. Volgens het marktonderzoeksbureau Nielsen krimpt het volume met circa 7 procent per jaar en het beurshuis denkt niet dat de laatste marketingcampagnes het tij zullen doen keren.

-7% Vlaggenschip maakt slagzij Onderzoekers schatten dat het verkoopsvolume van Bud Light, veruit het meest verkochte AB InBev-bier in de Verenigde Staten, per jaar zo'n 7 procent krimpt

Ook over Michelob Ultra, een caloriearm bier dat het goed doet bij sporters, zijn de analisten niet zo positief: de tweecijferige groei lijkt hen niet houdbaar omdat er maar weinig groeimogelijkheden zijn voor het product en er concurrentie is van andere ‘gezonde’ bieren en van ‘hard seltzers’ (prikhoudende licht alcoholische dranken op basis van suikerriet met een fruitsmaak, red.).

AB InBev lanceerde een paar maanden geleden de nieuwe divisie Beyond Beer waarin diverse alternatieve drankjes terug te vinden zijn, maar die is volgens Barclays te klein om veel effect te hebben.

Handelsoorlog

Een derde bron van zorgen is China. AB InBev is vooral actief in het oosten van het land. De bevolking is daar rijker, maar de concurrentie ook harder en bovendien groeiend. De analisten komen tot de conclusie dat AB InBev in de regio geen dominant marktaandeel heeft, wat de prijszetting bemoeilijkt. Het hoofdmerk Budweiser is er in het premiumsegment gepositioneerd, maar hoger geprijsde merken blijken sneller te groeien.

Een bijkomend risico vormt de handelsoorlog, die tot anti-Amerikaanse gevoelens kan leiden en op de verkoop van Bud kan wegen. Voor de lokale merken Harbin en Sedrin zien de analisten weinig groeipotentieel.

Korting

Door de sneller dan verwachte achteruitgang in de VS en de concurrentiedruk in China, Brazilië en Colombia zou de schuldenafbouw vertraging kunnen oplopen. Wat dan weer in lagere adviezen, koersdoelen en een lagere beurskoers zou kunnen resulteren.

De Barclays-specialisten hebben hun ramingen bijgesteld na de tweedekwartaalresultaten en de verkoop van de Australische activiteiten. Die verkoop was weliswaar lucratief, maar neemt wel een hap uit de verwachte winst. Ze verlagen hun schatting voor de winst per aandeel in 2020 met 4 procent.

Ze vinden ook dat de markt AB InBev al te simplistisch waardeert. Op het eerste gezicht bedraagt de organische omzetgroei ongeveer 5 procent, wat een goed cijfer is voor een drankenproducent. Een groot deel van die groei is echter te danken aan de prijszetting in landen met een hoge inflatie en een zwakke munt. Als dat effect wordt uitgefilterd, zakt de omzetgroei tot 1 à 2 procent.