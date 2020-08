Beleggers putten moed uit vaccinnieuws

De Europese beurzen boeken maandag stevige winsten. Ze zetten hun hoop op een behandeling tegen het coronavirus.

De Bel20 noteert rond de middag met een winst van 1,8 procent tot 3.363 punten. Op Cofinimmo en WDP na gaat elk aandeel in de beursindex hoger. De Bel20 heeft daarmee de verliezen van donderdag en vrijdag grotendeels goedgemaakt. Ook elders in Europa situeren de winsten zich rond 2 procent. Vrijdag waren de Europese beurzen nog op het laagste peil in twee weken afgesloten.

Beleggers lijken moed te putten uit de beslissing van de Amerikaanse FDA om een experimentele therapie op basis van bloedplasma voor Covid-19-patiënten toe te laten. Het bericht stuurt Grifols, een wereldspeler in bloedplasma, op de beurs van Madrid 3 procent hoger. AstraZeneca wint bijna 4 procent. Trump overweegt een snellere procedure te gebruiken om het Britse kandidaat-vaccin goed te keuren.

Europa

Verder lijkt er een dooi te komen in de Amerikaans-Chinese spanningen. De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens niet bevestigde berichten Amerikaanse bedrijven discreet verzekerd hebben dat ze nog steeds business kunnen doen met de WeChat-app (Tencent) in China. Prosus , waarvan de portefeuille voor meer 80 procent uit Tencent-aandelen, bestaat, gaat bijna 3 procent hoger.

Tot slot lijken de Europese beurzen mee te surfen op de recordjacht in Wall Street. Vrijdag sloten Nasdaq en S&P500 af op een nieuw record, onder invloed van techreuzen zoals Apple. 'Sommige vragen zich af of Wall Street niet stilaan overdrijft. En dan kan Europa profiteren van zijn goedkopere waardering', zegt Michael Hewson van CMC Markets. De bedrijven uit de S&P500 noteren tegen 26 keer de winst, tegenover 22 keer de winst voor de Stoxx600.

Voorzichtigheid

De hausse op Wall Street lijkt de beren te hebben pijn gedaan. Een studie van Goldman Sachs wijst uit dat 1,8 procent van de verhandelbare aandelen op de brede Amerikaanse beursindex S&P500 in shortposities zit. Dat is het laagste peil sinds 2004. 'Het is duidelijk dat stijgende aandelen slecht zijn voor beren - en dat duwt ze vaak uit de markt op momenten die net rijp kunnen zijn voor scepsis', zegt Andrew Adams, een strateeg bij Saut Strategy aan Bloomberg.

Wel meer beursexperts manen toch aan tot voorzichtigheid. Het aantal besmettingen van het coronavirus is in verschillende delen van de wereld aan het toenemen, vooral in Europa. 'De markten houden de coronacijfers in Europa steeds meer in de gaten. Ook het afgelopen weekend zagen we de besmettingen verder toenemen', zegt Henry Allen van Deutsche Bank.