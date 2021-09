Beleggers reageren positief op lagere inflatie in VS

De tragere stijging van de Amerikaanse consumptieprijzen suggereert dat de piek van de inflatie achter de rug ligt.

De Amerikaanse consumptieprijzen zijn in augustus met 0,3 procent maand op maand gestegen, blijkt uit cijfers van het ministerie van Arbeid. Dat is iets minder dan de verwachte 0,4 procent. De inflatie, die de prijsstijging over een periode van 12 maanden meet, daalde naar 5,3 procent, tegenover 5,4 procent in juli.

Vooral de kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele prijzen van voeding en energie, vertraagt. De consumptieprijzen zonder voeding en energie stegen op maandbasis slechts met 0,1 procent. Dat is de kleinste stijging in zes maanden. Daardoor zakte de kerninflatie naar 4 procent, tegenover 4,3 procent in juli.

De tragere stijging van de prijzen op maandbasis is een aanwijzing dat de inflatoire druk vermindert. De inflatie is in de eerste helft van dit jaar fors gestegen, omdat ondernemingen de hogere kosten van grondstoffen en transport en de snellere stijging van de loonkosten doorrekenen in hun verkoopprijzen.

De aandelen- en obligatiemarkten reageerden positief op de Amerikanse inflatiecijfers. De beurzen veren op en de langetermijnrente brokkelt af. De centrale banken zeggen dat de hoge inflatie vooral tijdelijke factoren weerspiegelt. Zij verwachten dat de inflatie nog enkele maanden relatief hoog blijft en volgend jaar duidelijk daalt. Daarom zijn de centrale banken voorzichtig met een afbouw van de stimulus.