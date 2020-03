Beleggers slaan in paniekmodus

De Europese beurzen openen naar verwachting met een verlies van 6 procent. De olieprijs keldert met 30 procent.

Beleggers worden maandag wakker na een weekend propvol slecht nieuws. Het nieuwe coronavirus blijft zich razendsnel verspreiden buiten China. Wereldwijd zijn nu 107.000 mensen besmet en zijn er gevallen in de helft van de landen in de wereld. In Italië leidt dat tot een maatregel die het land ongetwijfeld in een stevige recessie doet storten: 16 miljoen mensen zijn er in quarantaine gezet. De maatregel komt er nadat het aantal doden er met 57 procent toenam, en het dodenaantal dat van Zuid-Korea oversteeg.

Daarnaast is er nog een bijkomende kopzorg: Saudi-Arabië heeft besloten de olieprijs te doen crashen nadat overleg met Rusland over een productiebeperking vrijdag op een sisser afliep. De olieprijs kelderde maandagochtend met 30 procent, de grootste terugval sinds de eerste Golfoorlog in 1991. De prijs van een vat-Brentolie noteert momenteel op 33 dollar.

Fel goedkopere olie kan welkom zijn voor consumenten wereldwijd, maar heeft ook nare gevolgen voor het financiële systeem. In de VS komt de olieschaliesector onder zware druk te staan bij de huidige olieprijs. Deze sector heeft een groot gewicht in de Amerikaanse markt van bedrijfsobligaties. Verder dreigt de begroting van talloze olieproducenten te ontsporen. Goldman Sachs verlaagde zijn voorspelling voor de Brent-prijs naar 30 dollar voor het tweede en derde kwartaal van 2020.

Beleggers vrezen een wereldwijde recessie. Dat uit zich ook in de valutamarkt waar de Australische dollar een uitschuiver maakt van 6 procent, en de Nieuw-Zeelandse dollar van 7 procent.

De brede Japanse Topix-beursindex kelderde vandaag met 5,6 procent en is officieel in een berenmarkt beland (minstens 20% onder de piek): een fundamenteel dalende markt. Dat scenario lijkt zich verder vandaag te zullen herhalen. De Europese beurzen openen straks naar verwachting met een daling van 6 procent. Vrijdag noteerde de Stoxx Europe 600 al 16 procent onder de piek van 19 februari.