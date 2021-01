Beleggers spijzen staatskas met 3,8 miljard euro

Beleggers hebben ruim 3,8 miljard euro roerende voorheffing, beurstaks en effectentaks betaald in 2020. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

De herontdekking van de beurs deed de opbrengst van de beurstaks met 40 procent stijgen naar een recordhoogte van 408 miljoen. Dat is meer dan de vorige piek, in 2000, toen de zeepbel van de technologieaandelen uiteenspatte.

Veel beleggers vonden de lage koersen in maart een koopkans. Bovendien hadden ze door verplicht telewerk en de sluiting van niet-essentiële winkels meer tijd en geld om te beleggen.

De federale regering verwacht dat de roerende voorheffing in 2021 opnieuw meer opbrengt.

Particuliere beleggers moeten beurstaks betalen als ze aandelen of obligaties aankopen of verkopen en als ze beleggingsfondsen verkopen die geen dividend uitkeren. Het aantal transacties in Belgische aandelen steeg in 2020 met 33,5 procent, blijkt uit cijfers van Euronext. De onlinebrokers Bolero, BinckBank en Keytrade melden eveneens dat het aantal transacties fors is toegenomen.

Ook de transacties van beleggingsfondsen zoals trackers stegen fors. Dat zijn beursgenoteerde fondsen die doorgaans een aandelen- of obligatie-index of een grondstof schaduwen.

Maar de extra opbrengst van de beurstaks in vergelijking met 2000 is ook een gevolg van de forse verhoging van de belastingtarieven onder de twee vorige regeringen. De beurstaks voor aandelen, obligaties en fondsen is sinds 2011 min of meer verdubbeld.

Roerende voorheffing

De staatskas kreeg dan weer minder geld binnen van de roerende voorheffing. Die opbrengst zakte vorig jaar met 686 miljoen of 17 procent naar 3,4 miljard euro. Vooral de bronheffing op dividenden leverde minder op. Veel bedrijven verlaagden uit voorzorg hun dividend, omdat de coronapandemie de winstvooruitzichten deed verslechteren. Op vraag van de Nationale Bank schrapten de banken de uitkering van een dividend. De toezichthouder wilde zo de kapitaalbuffers van de banken versterken.

Ook de roerende voorheffing op vastrentende producten bracht minder op. De gezinnen beleggen minder dan vroeger in obligaties en kasbons en parkeren minder geld op termijnrekeningen omdat de langetermijnrente zeer laag is. Wel staat een recordbedrag op spaarboekjes, maar de rente daarop is tot 980 euro vrijgesteld van roerende voorheffing.

Effectentaks

De eind 2019 vernietigde effectentaks 1.0 leverde volgens voorlopige cijfers een kleine 30 miljoen op in 2020. Dat is de opbrengst van aangiften door belastingplichtigen bij wie de banken de belasting niet hadden ingehouden. Samen brachten de beurstaks, roerende voorheffing en effectentaks bijna 800 miljoen minder op dan in 2019.