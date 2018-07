Beleggers struikelen over schoonheidsvlekjes Umicore

De materialengroep verhoogt na een beresterk eerste halfjaar niét de jaarprognose. En dat schiet beleggers die de perfectie gewoon zijn in het verkeerde keelgat.

Het is voor rotverwende beleggers in Umicore even knipperen met de ogen: het aandeel dat de jongste tijd in records grossierde zakt dinsdagochtend tot 6 procent op de Brusselse beurs.

Nochtans leek het halfjaarrapport 'business as usual': een forse omzet- en winstgroei, met dank aan de sneller dan verwachte doorbraak van elektrische auto's. Die doorbraak is goed nieuws voor Umicore, dat hofleverancier is van de cruciale kathodematerialen voor herlaadbatterijen.

Door de vele records noteert Umicore intussen tegen meer dan 50 keer de nettowinst over 2017 en meer dan 30 keer de verwachte nettowinst over 2018 noteert. De perfecte zit met andere woorden in de koers. En dan vallen schoonheidsvlekjes extra hard op.

Schermvullende weergave

Zo temperde het management op de telefonische conferentie met analisten de verwachtingen voor de marges van de afdeling Energy & Surface Technologies (E&ST), die de cruciale batterijmaterialen omvat, in de tweede jaarhelft. De sterke toename van de winstmarge van de eerste jaarhelft mag niet zomaar geëxtrapoleerd worden.

Een beetje een tegenvaller voor beleggers die wat wél deden: de afdeling tekende in de eerste helft van 2018 voor 121 miljoen bedrijfswinst, ruim drie keer de winstbijdrage in de eerste van helft van 2016.

Schermvullende weergave

Bovendien kost koken geld: Umicore investeert fors in de capaciteitsuitbreiding in batterijmaterialen. En ook in de tweede jaarhelft zullen die investeringen hoog blijven, was de boodschap op de conference call.