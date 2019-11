'Beleggers te somber over Europese aandelen'

Europese aandelen waren in vergelijking met Amerikaanse aandelen nog nooit zo goedkoop, zegt Degroof Petercam.

In een context van lage rente en een aanhoudende groei van de bedrijfswinsten blijven aandelen de favoriete belegging van het beurshuis Degroof Petercam. Dat zei Jérôme van der Bruggen, het hoofd beleggingsstrategie, donderdag bij de voorstelling van de economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor 2020.

Hoofdeconoom Hans Bevers is wat somberder dan de meeste economen, maar verwacht geen recessie. 'We zien tekenen van hoop in de verwerkende nijverheid. We zien een uitbodeming, maar we blijven voorzichtig.' Tegen die achtergrond kunnen de winsten van de ondernemingen blijven stijgen. Van der Bruggen: 'De groei van de bedrijfswinsten vertraagt, maar stort niet in.'

Geen overdrijving

De beleggingsstrateeg geeft toe dat de aandelenkoersen al sterk zijn gestegen maar beklemtoont dat er geen sprake is van een overdrijving. 'Aandelen blijven aantrekkelijk omdat we verwachten dat de rente relatief laag blijft. Het dividendrendement van aandelen is hoger dan het rendement van obligaties. Dat is uitzonderlijk.'

Beleggers mogen Europese aandelen niet negeren. Jérôme van der Bruggen Hoofdstrateeg Degroof Petercam

Van der Bruggen merkt op dat beleggers nog nooit zo pessimistisch zijn geweest over Europese aandelen in vergelijking met Amerikaanse aandelen. De verhouding tussen de beurskoers en de boekwaarde van Europese aandelen tegenover dezelfde ratio voor Amerikaanse aandelen is gedaald naar een historisch dieptepunt.

Europese aandelen zijn volgens die maatstaf altijd goedkoper dan Amerikaanse omdat de economische en winstgroei hier lager is. De jongste jaren is het verschil toegenomen, omdat het gewicht van technologieaandelen in de aandelenindexen meer is gestegen in de VS dan in Europa.

Von der Leyen

Van der Bruggen noemt het pessimisme over Europa overdreven. 'Het klimaatplan van Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, is hoopgevend. Beleggers mogen Europese aandelen niet negeren.' Maar dat wil niet zeggen dat hij Europese aandelen verkiest boven Amerikaanse aandelen. 'We hebben geen regionale voorkeur.'

Voorbeelden zijn Nestlé, Atlas Copco en BASF. Jérôme van der Bruggen Hoofdstrateeg Degroof Petercam

Degroof Petercam zegt dat het focust op kwaliteitsaandelen. 'Dat zijn aandelen van bedrijven die ook winstgroei boeken als de economie niet sterk groeit', zegt van der Bruggen.

'Je vindt die bedrijven vooral in sectoren als voeding, technologie en gezondheid, maar ook in de industrie. Voorbeelden zijn Nestlé, Atlas Copco en BASF.' Voorts kocht de bank onlangs wat cyclische aandelen, omdat de economische vooruitzichten verbeteren.

Bescherming

Hoewel het rendement van staatsobligaties van sterke landen zeer laag is, verdienen ze volgens Degroof Petercam een plaats in de portefeuille. 'Dit soort obligaties stijgt als de beurzen dalen en beperkt daardoor de volatiliteit van de portefeuille. We verkiezen looptijden van twee tot vijf jaar omdat de langetermijnrente wellicht een beetje zal stijgen.' Een korte looptijd beperkt de koersdaling van een obligatie als de langetermijnrente stijgt.