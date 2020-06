Beleggers tobben over economie en gezondheid in VS

De Europese beurzen gaan donderdag flink lager. Beleggers verteren de vooruitzichten van de Federal Reserve slecht, terwijl - eveneens in de VS - de vrees voor een tweede besmettingsgolf opduikt.

Beleggers maken zich vooral zorgen over de VS. De rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank gisterenavond heeft niet tot vrolijkheid geleid op de beursvloer. Fed-voorzitter Jerome Powell blijft duidelijk somber over de economische toestand en de vooruitzichten. 'De gezondheidscrisis zal in de nabije toekomst zwaar wegen op de economische activiteit, werkgelegenheid en inflatie en vormt een aanzienlijk risico voor de economische vooruitzichten op middellange termijn', zei Powell. De Fed verwacht dit jaar een krimp van 6,5 procent voor de Amerikaanse economie.