Beleggers vieren Grote Bocht van Powell

Beleggers vieren de bocht van 180 graden van Fed-voorzitter Jerome Powell. De achterliggende reden voor die zelden geziene bocht stemt minder positief.

Beleggers vieren de bocht van Jerome Powell. Een zeer 'softe' boodschap van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank joeg woensdagavond op Wall Street de Dow Jones vlotjes weer boven 25.000 punten, 11 procent boven het dieptepunt tijdens een zotte kersthandel.

De Aziatische beurzen volgen donderdag het voorbeeld van Wall Street met winsten van zo'n 1 procent, straks mogen de Europese beurzen ongetwijfeld ook van een extra zetje in hun nieuwjaarsrally genieten.

De opluchting is logisch. Of het te maken heeft met het gebrom van president Trump - die Powell vorig jaar om de haverklap de levieten als over het rentebeleid - dan wel het gebrom van Wall Street laten we in het midden, maar het moet lang geleden zijn dat de Federal Reserve op zo'n korte tijd zijn boodschap zo drastisch bijstuurde.

De hallucinante rit met kerstdag was ingegeven door de angst dat Powell met oogkleppen op de tot nog toe sterk Amerikaanse economie de rente zou blijven verhogen, terwijl intussen de risico's voor de wereldeconomie (handelsoorlogen, brexit, Italië ...) zich opstapelen. Het slechtste van twee werelden dus: hogere rentes plus afkoelende economie en bedrijfswinsten.

Of de Amerikaanse centrale bank definitief een punt zet achter de lange reeks renteverhogingen - negen sinds december 2015 - is een punt waar een leger 'Fed-watchers' de komende weken eindeloos over zullen debatteren, maar feit is dat de voorzitter gisteren duidelijk aangaf dat er minstens een lange pauze zit aan te komen.

In december suggereerde de Fed in de toelichting nog dat er extra renteverhogingen ('some further gradual increases') nodig waren:

Schermvullende weergave De Fed in december 2018 .... ©rv

Die passage ging in het huidig persbericht helemaal op de schop. Nu luidt het dat de centrale bank de kat uit de boom kijkt en de volgende stap evengoed een verlaging als verhoging kan zijn.

Schermvullende weergave ... en de Fed in januari 2019 ©rv

Noem het een pauze of noem het stop. Drastisch is de ommeslag - zeker voor centraal bankiers die hun omfloerste woordgebruik doorgaans in glaciaal tempo bijsturen - alleszins.

Te meer daar de Fed niet alleen het rentebeleid bijstuurde. In een extra mededeling laten de centraal bankiers ook weten bereid te zijn indien nodig de afslanking van hun meer dan 4.000 miljard dollar zware balans te temporiseren of zelfs te stoppen.

Die boodschap is misschien nóg belangrijker. In 2018 nam de Fed via het aflopen van 500 miljard dollar uit de markten. Tegelijk steeg de vraag naar dollars, omdat Uncle Sam door Trumps belastingverlaging jaarlijks een kleine 1.000 miljard extra schulden aangaat.

Het gevolg: dollarschuldenaars in de rest van de wereld raken in de problemen. Powells beleid knikkerde in het betere driebanden landen als Turkije, Argentinië en Zuid-Afrika, die chronisch boven hun stand leven, de pechstrook op. Een groeimarktcrisis die ook het grootste bedrijf van de eurozone, AB InBev, midscheeps trof. Met andere woorden: de bocht van Powell is ook voor AB InBev-CEO Carlos Brito zéér welkom.

Kanttekening

Niet iedereen is overtuigd dat de bocht reden tot onverkorte euforie is. Ten eerste is er de kanttekening die Bloomberg-columnist Robert Burgess maakt. 'Achter een geduldige Fed schuilt een somberder inschatting'. Het kopt dat ook de negende renteverhoging van de Fed in december, net als de eerste in december 2015, vooral een motie van vertrouwen in de Amerikaanse economie was.

Als Jerome Powell inderdaad in functie van de binnenlopende data zal handelen, denken we dat er wél nog renteverhogingen zullen komen James Knightley ING-econoom

Powell lijkt er nu minder van overtuigd dat de Amerikaanse economie - die in juni tien jaar onafgebroken expansie zal vieren - immuun kan blijven voor de vele kopzorgen in de rest van de wereld.

Een andere, gerelateerde, kanttekening maakt ING-econoom James Knightley.

'De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie blijven positief, met een sterke jobmarkt, stijgende lonen, goedkopere brandstof die de koopkracht steunt en een herstel van Wall Street. We verwachten dat de kerninflatie tegen de zomer boven 2,5 procent stijgt. Als Jerome Powell inderdaad in functie van de binnenlopende data zal handelen, denken we dat er wél nog renteverhogingen zullen komen'.