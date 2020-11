Beleggers vluchten in Nasdaq-aandelen

Beleggers wilden vooraf één ding: een duidelijke en snelle winnaar. Dat hebben ze niet gekregen. Het is woensdagochtend nog altijd razend spannend: Donald Trump houdt goed stand, maar een sterke prestatie van Joe Biden in Arizona versmalt zijn pad naar herverkiezing .

Toen in de loop van de nacht duidelijk werd dat Trump veel beter scoorde dan verwacht, trokken de Nasdaq futures tot 4 procent hoger. Momenteel staan de Nasdaq-futures nog steeds meer dan 2 procent in de plus.