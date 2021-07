Beleggers vluchten uit Chinese aandelen en obligaties

Beleggers gooien voor de derde beursdag op rij alles buiten wat met China te maken heeft.

De beurs van Hongkong zakte dinsdag in de loop van de dag meer dan 5 procent om 4,2 procent lager af te sluiten. De Chinese CSI300-index zakte 3,5 procent, nog meer dan de daling van 3,2 procent maandag. Sinds februari ging er 18 procent af, waardoor China bijna in een berenmarkt zit. Een berenmarkt is een beurs die zich in een neerwaartse trend bevindt.

De Chinese regulatoren hebben de voorbije maanden stevig ingegrepen in verschillende sectoren, waaronder financiële diensten, vastgoed en onderwijs. Beleggers lijken steeds meer moeite te hebben om dat politieke risico in te prijzen. Van bodemvissers is voorlopig geen sprake.

De val van Chinese aandelen laat zich ook dichter bij huis voelen. De verzekeraar Ageas heeft belangrijke activiteiten in de regio en verliest in Brussel 1,9 procent. In Amsterdam tuimelt Prosus - de grootaandeelhouder van de Chinese e-commercereus Tencent - andermaal 8 procent.

Straks zullen ook op Wall Street de Chinese aandelen andermaal klappen krijgen, ondanks een historische tweedaagse vrijdag en maandag. De Nasdaq Golden Dragon China-index, die de 98 grootste Chinese aandelen op Wall Street omvat, verloor sinds vrijdag reeds 15 procent en zal straks ongetwijfeld opnieuw pluimen verliezen. De sector verloor op twee dagen nooit zo veel sinds 2008.