Beleggers vluchten uit Turkije

Het vertrouwen in Turkije glipt in sneltempo weg uit vrees dat president Erdogan de economie zal ontwrichten.

De lira is al 20 procent gezakt tegenover de euro dit jaar, en die val wordt geen halt toegeroepen door de Turkse centrale bank. Die zit in een houdgreep van president Erdogan , en kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde dinsdag dat een nog sterkere greep van Erdogan op de centrale bank de Turkse economie flink pijn dreigt te doen.

Fitch

'Monetair beleid in Turkije wordt al langer ingeperkt door de politiek', aldus Fitch. 'Maar een expliciete bedreiging om de onafhankelijkheid van de centrale bank in te perken verhoogt het risico dat die geen efficiënt beleid meer kan voeren.'

Inflatie

Door de tuimelende waarde van de lira was het leven in april 10,9 procent duurder dan een jaar eerder. Terwijl de koopkracht van de modale Turk door die galopperende inflatie in sneltempo achteruit boert, zijn de effecten voor buitenlandse bedrijven die in Turkije actief zijn gemengd.