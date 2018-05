Beleggers vluchten uit Turkije

Beleggers zeggen in snel tempo hun vertrouwen in Turkije op.

De pijnlijke koersval van de Turkse lira van gisteren krijgt vandaag een vervolg met nog eens 3,8 procent verlies tegenover de euro. Hoewel andere valuta uit opkomende markten het vandaag ook moeilijk hebben, doet de Turkse munt het nog een pak slechter.

Tegenover de dollar beleeft de lira zijn slechtste dag in een decennium, aldus Bloomberg. In de late handel is er wel herstel. Dit dankzij een persbericht van welgeteld één zin van de Turkse centrale bank. Met daarin de bevestiging dat de centrale bankiers in spoedberaad vergaderen over 'recente ontwikkelingen'.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Die recente ontwikkeling is een munt die dit jaar al 20 procent gezakt is tegenover de euro. Een koersval die dreigt de inflatie, die al meer dan 10 procent beloopt, nog meer aan te wakkeren via duurdere invoer.

En dus zou de centrale bank eigenlijk de munt moet proberen te verdedigen zoals de collega's in Argentinië doen.Turkije kampt net als Argentinië met een dubbel tekort op de begroting én de lopende rekening. Het land is dus afhankelijk van buitenlands kapitaal en dus kwetsbaar nu beleggers minder happig zijn om risico te nemen.

Beleggers zijn meer risicoavers geworden nu de meest liquide belegging ter wereld, Amerikaans schuldpapier, na jaren (bijna) nulrente weer begint te renderen.

Volgens de Turkse Harvard-econoom Dani Rodrik zal Ankara moeten kiezen tussen de pest en de cholera om de beleggersvlucht te counteren. 'Ofwel gooit de centrale bank al haar reserves in de strijd. Ofwel komt er een forse renteverhoging. Ofwel komen er kapitaalcontroles. Kies je gif maar uit.'

-20% Vrije val De Turkse lira verloor dit jaar al 20 procent tegenover de euro

Het probleem is dat die centrale bank in een houdgreep van president Erdogan zit. De president zei vorige week in een uitzonderlijk interview op Bloomberg TV dat het wat hem betreft snel gedaan zal zijn met een onafhankelijke centrale bank.

Het laatste dat Erdogan wil, is een renteverhoging in de aanloop naar de vervroegde verkiezingen van 24 juni, waar de president zijn macht hoopt te betonneren.

'Monetair beleid in Turkije wordt al langer ingeperkt door de politiek', aldus kredietbeoordelaar Fitch. 'Maar een expliciete bedreiging om de onafhankelijkheid van de centrale bank in te perken verhoogt het risico dat die geen efficiënt beleid meer kan voeren.

Fitch waarschuwde bovendien dat Erdogan zo de hele Turkse economie dreigt te besmetten. 'Dit dreigt de kredietwaardigheid van Turkije aan te tasten, zeker als de economische motor aan het sputteren gaat en als buitenlandse investeerders in een almaar grotere boog om het land heen beginnen te lopen.'

Terwijl de koopkracht van de modale Turk door die galopperende inflatie in sneltempo achteruitboert, zijn de effecten voor buitenlandse bedrijven die in Turkije actief zijn gemengd.