Beleggers vrezen winstrecessie in VS

De aandelenmarkten zetten zich schrap voor het Amerikaanse resultatenseizoen. Analisten verwachten dat de bedrijfswinsten in het tweede kwartaal opnieuw zijn gedaald.

De Amerikaanse bankreus Citigroup heeft maandag met een hoger dan verwachte winst in het tweede kwartaal het resultatenseizoen op gang getrapt. Dinsdag publiceren de banken JPMorgan, Goldman Sachs en Wells Fargo en de farmareus Johnson & Johnson kwartaalcijfers. Later deze week volgen Netflix (woensdag) en Microsoft (donderdag).

Analisten zijn somber. Ze voorspellen dat de Amerikaanse bedrijfswinsten in het tweede kwartaal met 3 procent zijn gedaald tegenover dezelfde periode van 2018, zegt het onderzoeksbureau FactSet. In het eerste kwartaal brokkelden de winsten af met 0,3 procent.

Als de winsten inderdaad opnieuw zijn teruggevallen, bevinden de VS zich in een zogenaamde winstrecessie. Het is van 2016 geleden dat de winsten nog twee kwartalen na elkaar krompen.

Handelsoorlog

Het pessimisme over de bedrijfsresultaten is te wijten aan verscheidene factoren. De jongste indicatoren geven aan dat de groei van de Amerikaanse economie duidelijk vertraagt. Ook de escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China speelt een belangrijke rol. Bedrijven kunnen niet altijd de hogere importtaksen doorrekenen in hun verkoopprijzen.

Ten slotte daalt de groei ook in China en Europa. Dat is belangrijk, want bijna een kwart van de winst van Amerikaanse ondernemingen is afkomstig uit het buitenland, blijkt uit cijfers van het ministerie van Handel.

Ondanks de slechte winstvooruitzichten steeg Wall Street vorige week naar een recordhoogte. Dat is vooral te danken aan de Amerikaanse centrale bank (Fed). Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, liet vorige week doorschemeren dat de Fed eind juli de rente verlaagt.

Banken

Maar niet alle bedrijven profiteren van het vooruitzicht van een soepeler geldbeleid, dat de langetermijnrente heeft doen dalen. In het tweede kwartaal was de langetermijnrente in de VS soms lager dan de kortetermijnrente. Dat is slecht nieuws voor de banken. Hun kernactiviteit is de omzetting van deposito's met een korte looptijd in kredieten met een langere looptijd.

Het aandeel van Citigroup daalt na de publicatie van de resultaten, omdat de inkomsten uit effectenhandel tegenvallen. De Amerikaanse bedrijfsresultaten zullen de komende dagen en weken niet alleen een invloed hebben op Wall Street maar ook op de beurzen in de rest van de wereld.

Technologiebedrijven hebben wellicht hun winsten flink zien dalen. Zij hebben relatief veel last van de krappe arbeidsmarkt omdat ze in verhouding tot de omzet relatief hoge loonkosten hebben, zegt Goldman Sachs. Ruim een kwart van de recente winstwaarschuwingen kwam van techbedrijven, zoals Intel. Socialemediabedrijven als Facebook zien door strengere regelgeving de kosten sneller stijgen dan de omzet.

Techbedrijven

The Wall Street Journal merkt op dat technologiebedrijven, producenten van duurzame goederen als auto's en de sector vrije tijd veel nadeel ondervinden van de groeivertraging en de handelsoorlog. Credit Suisse verwacht dat de winst van tech- en grondstoffenbedrijven het meest is gedaald. Bezorgdheid over een groeivertraging van de wereldeconomie heeft de grondstoffenprijzen doen dalen.

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat de bedrijfswinsten in het tweede kwartaal zijn gedaald. Veel analisten baseren hun voorspellingen op de prognoses van de bedrijven en de ervaring leert dat die doorgaans voorzichtig zijn. Bedrijven publiceren graag iets beter dan verwachte resultaten.