'Beleggers wachten beter met kopen'

Beursexperten raden beleggers af nu al in te spelen op de fors lagere koersen.

We staken ons licht op bij drie experts over de door het coronavirus besmette beurzen.

Dirk Thiels (KBC Asset Management)

'De snelheid van de marktenreactie heeft me toch wel verrast. Wat we nu zien, is ingegeven door onzekerheid. Dat leidt tot het inprijzen van een worstcasescenario. Een paar weken geleden was er transparantie over wat het coronavirus in China betekende. In het weekend heeft de epidemie een heel andere dimensie gekregen met de uitbreiding in Europa en in de VS. Afhankelijk van de nieuwsstroom zullen we nu eens een betere, dan weer een slechtere beursdag kennen.'

'Onderliggend was de economie uit het dal aan het kruipen, maar het virus en de maatregelen om het in te dijken zullen leiden tot een onderbreking van het herstel. De komende maanden mogen we nog heel wat neerwaartse winstherzieningen verwachten, met alle nervositeit van dien. Het gezegde geldt dan dat je als belegger beter kunt stilzitten als je geschoren wordt. Je kunt wel klaarstaan om sectoren die klappen hebben gekregen op te pikken zodra het mes op de grond ligt (een allusie op 'never catch a falling knife', red.).'

'De beurs zal haar bodem vinden als het aantal coronagevallen in Europa over de top gaat. Dat zal geen drie, vier maanden duren. De draconische maatregelen zullen wel een grote impact hebben op de economie. Dat zal voor een stuk ingehaald worden - voor duurzame goederen - maar ook voor een stuk verloren zijn.'

Werner Wuyts (Dierickx Leys)

'Een duidelijk herstel van de beurzen krijgen we wellicht pas een week na de piek van de epidemie.' 'De beurzen krijgen klappen omdat de economische impact van het coronavirus elke dag groter wordt. Kijk naar de waarschuwingen van AB InBev en Microsoft. Het is moeilijk in te schatten wat er zal gebeuren. Als belegger moet je rekening houden met erg uiteenlopende scenario's. Het is mogelijk dat de impact van de griep wegebt vanaf eind maart, maar het kan ook nog veel erger worden.'

'Als je panikeert, moet je verkopen. Maar de meeste klanten blijven rustig. We hebben gekozen voor kwaliteitsaandelen en -obligaties. Kwaliteitsbedrijven zullen overleven. Je blijft het best rustig. Je moet niet gehaast zijn om aandelen bij te kopen. Het vertrouwen vertrekt te paard en komt te voet terug. Ik vrees dat vrijdag niet beter wordt voor de beurzen, omdat het aantal quarantaines in het weekend mogelijk nog wordt uitgebreid.'

'Voor de beurzen ligt de weg naar beneden voorlopig meer open dan de weg naar boven. Het ziet er niet goed uit. De beurzen zullen pas stabiliseren als de verkoopgolf stilvalt, niet door een terugkeer van de kopers. Een duidelijk herstel van de beurzen krijgen we wellicht pas een week na de piek van de epidemie. Eerst moet werkelijk tastbaar zijn dat de piek achter de rug is. Dat kan nog weken duren.'

Christophe Van Canneyt (Puilaetco)

'Ik ben verrast dat het zo lang heeft geduurd eer de beurzen reageerden. Waarschijnlijk dachten beleggers eerst dat het coronavirus tot China beperkt zou blijven. Maar het heeft een lange incubatieperiode. Men sluit altijd de deur van de schuur als het paard is gaan lopen. De quarantainemaatregelen hebben intussen een impact op productie en transport, maar ook een indirect effect op massabijeenkomsten, entertainment en toerisme.'

'Momenteel zit je als belegger in de hoek waar de klappen vallen. Je kunt best nog even afwachten, want er is heel weinig voorhanden om te zeggen: ik moet nu al kopen. Ik denk dat iedereen een beetje blind vaart. Wacht tot de mist is opgetrokken.'