Beleggers zetten zich schrap voor koerswijziging Fed

Gemiddelde inflatie

Het verschil tussen 2 procent inflatie en gemiddeld 2 procent inflatie lijkt klein, maar het is belangrijk. Een doelstelling van gemiddeld 2 procent betekent dat een periode van te lage inflatie moet worden gevolgd door een periode van te hoge inflatie. De inflatie volgens de favoriete maatstaf van de Fed was de jongste vijf jaar bijna steeds lager dan de doelstelling van 2 procent (zie grafiek).

Dat betekent normaal dat de Fed de komende jaren een inflatie van meer dan 2 procent zal nastreven. De inflatie is nu veel lager dan 2 procent en dat tekort aan inflatie moet later worden goedgemaakt met een extra stijging van de prijzen. Nu streeft de Fed niet naar een compensatie als de inflatie in het verleden te laag of te hoog was. Een belangrijke vraag is wanneer de teller op nul wordt gezet.