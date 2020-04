Beleggers zien koopkansen na forse beursdaling

Belgische kleine beleggers hebben in maart tegen lagere koersen veel aandelen en trackers gekocht, blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

Veel actieve particuliere beleggers zijn er blijkbaar van overtuigd dat de aandelenmarkten een bodem hebben bereikt na de forse daling in de voorbije weken. Bovendien heeft een grote groep Belgen meer ruimte om aandelen te kopen, omdat ze verplicht thuiswerken of technisch werkloos zijn. Daardoor is de activiteit van onlinebrokers in maart spectaculair gestegen.

Bij Bolero lag het aantal transacties in maart 400 procent hoger dan het maandgemiddelde van vorig jaar. Viviane Huybrecht Hoofd communicatie KBC

'Bij Bolero lag het aantal transacties in maart 400 procent hoger dan het maandgemiddelde van vorig jaar', zegt Viviane Huybrecht, hoofd communicatie van KBC. Bolero is de onlinebroker van KBC. '70 procent van de orders waren aankopen, 30 procent verkopen. Doorgaans zijn de aankopen goed voor 60 tot 65 procent.'

Bij Binck Bank zien we een vergelijkbaar beeld. Het aantal transacties was in maart 2,5 keer zo groot als in maart vorig jaar. De aankopen waren goed voor 71,6 procent van het aantal transacties, de verkopen voor 28,6 procent.

Spaarboekjes

Keytrade en Binck signaleren dat beleggers vooral aandelen kochten. Het valt op dat sommige aandelen die veel worden gekocht ook veel worden verkocht (zie tabel). KBC en Binck signaleren ook dat de populariteit van trackers sterk toenam. Trackers zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen die doorgaans een aandelen- of obligatie-index of een grondstoffenprijs schaduwen. BNP Paribas Fortis meldt een sterke stijging van de aankoop van aandelen en beleggingsfondsen.

Belfius laat weten dat het spaargedrag van de klanten niet is veranderd. Ook ING ziet geen grote verschuivingen. 'We zien geen paniekverkopen. Er zijn niet meer transacties, wel meer contacten.' Argenta signaleert dat de daling van de beurzen niet heeft geleid tot een grotere vraag naar defensievere beleggingsproducten. Grootbanken en spaarbanken hebben in vergelijking met Binck Bank, Bolero en Keytrade relatief meer passieve beleggers als klant.