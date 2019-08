Beleggersrush naar nulrentende obligaties

Het nulrentebeleid van centraal bankiers lijkt beleggers niet tot minder, wel méér sparen aan te zetten. Over het eerste halfjaar stopten ze bijna 500 miljard dollar in obligatiefondsen.

487 miljard dollar (435 miljard euro). Dat is het bedrag dat beleggers over de eerste helft van 2019 in obligatiefondsen stopten, leren data van onderzoeksbureau Morningstar die zakenkrant Financial Times kon inkijken. De toevloed is drie keer groter dan de eerste helft van 2018 en het grootste sinds crisisjaar 2009.

De rush kan op het eerste gezicht verrassen. Beleggers lopen storm voor activa die in veel gevallen nul of minder dan nul renderen. Dit als gevolg van het beleid van 's werelds centraal bankiers: de Amerikaanse centrale bank knipte vorige maand voor het eerst in tien jaar in de rente, bij de Europese Centrale Bank heeft afscheidnemend voorzitter Mario Draghi al aangegeven dat de beleidsrente in september nog dieper onder nul zal zakken.

In theorie doen centraal bankiers aan 'monetair driebanden': door de rente op obligaties tot nul te herleiden herleiden ze schuldpapier van risicovrij rendement naar rendementsvrij risico. Ze hopen zo beleggers bijna manu militari naar risicodragend kapitaal te sturen, zoals aandelen en bedrijfsobligaties. En die toevloed aan goedkoop geld moet bedrijven aanzetten om meer te investeren, wat de groei en de inflatie een boost moet geven.

De praktijk is anders, leren de data van Morningstar. Voor veel beleggers is kapitaalbescherming en een zeker inkomen - hoe laag ook - nu belangrijk dan hoog (potentieel) rendement. Dit zeker gelet op de donkere wolken die zich boven de wereldeconomie samenpakken: steeds meer beleggers gaan uit van op zijn minst een forse groeivertraging, of je dat nu recessie noemt of niet is eigenlijk naast de kwestie.

Merk op dat beleggers zelfs bij obligaties die minder dan nul renderen, overheden niet 'betalen' om hun geld bij hen te mogen parkeren. Ze ontvangen nog altijd een positieve jaarlijkse coupon op hun papier. Alleen betalen ze nu een forse premie voor dat schaarse goed, die zekere jaarlijkse coupon.

Langlaufer

Meest extreem voorbeeld is de honderdjarige Oostenrijkse obligatie. Voor die 'langlaufer' betalen beleggers nu 192 euro voor het 'recht' om in september 2117 van Wenen 100 euro terugbetaald te krijgen. Daardoor is het effectief jaarlijks rendement van de twee jaar geleden uitgebrachte obligaties nu herleid tot 0,7 procent, een derde van de nominale coupon van 2 procent.

Die 100-jarige obligatie illustreert ook dat obligaties tegen ogenschijnlijk 'zotte' prijzen kopen, rendabel kan zijn. Wie de langlaufer tegen 150 procent van de nominale waarde kocht, zit nu al op een papieren koerswinst van meer dan 25 procent.

Volgens Robert Tipps, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder PGIM, zijn beleggers sinds de beurscrisis van eind 2018 veel risico-averser geworden. 'Met verouderende maatschappijen en een toevloed van spaargeld zijn obligatiemarkten aantrekkelijk', zegt Tipps. 'De essentie is dat beleggers een stabiel inkomen nastreven en bezorgd zijn om risico'.