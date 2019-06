Nederlandse beleggerswaakhond eist uitleg voor koersexplosie Fastned

De VEB stipt aan dat de beleggersinteresse voor de eerste notering nochtans niet bijster groot was, zeker omdat de geplande emissie van nieuwe aandelen in combinatie met het debuut afgeblazen werd. Ze ziet in de koersexplosie eerder een teken van een te klein aanbod dan een te grote vraag. 'Ruim 80 procent van de aandelen is onder controle van Fastned-oprichter Bart Lubbers en CEO Michel Langezaal.' Lubbers is de zoon van de Nederlandse oud-premier Ruud Lubbers.