Beleggingsbladen verdeeld over komst Ekopak

Werd de beursgang van Club Brugge vorige donderdag nog te elfder ure afgeblazen, dan staat die van Ekopak woensdag al vast. CEO Pieter Loose, voorzitter Pieter Bourgeois en aandeelhouder Marc Coucke zullen morgenvroeg de openingsbel luiden in Brussel. Bourgeois is behalve Ekopak-voorzitter ook investment manager bij Alychlo, het vehikel van Coucke.

Ekopak trekt naar de beurs tegen 14 euro per aandeel . Enkel institutionele beleggers mochten inschrijven op de eerste beursgang van het jaar op Euronext Brussel. Net als bij de beursgang van Unifiedpost in september vorig jaar kunnen kleine beleggers pas kopen na de openingsbel.

Door de aard van de activiteit zal Ekopak in de smaak vallen bij duurzame beleggers. Ekopak helpt industriële bedrijven water te besparen en te recycleren. De bedrijven betalen voor het waterverbruik. Dat is het Water-as-a-Service (Waas)-concept.

'Zonder twijfel een groeibedrijf'

'Laat u niet verleiden door mogelijke euforie op de eerste beursdagen en blijf even afzijdig', raadt het beursblad De Belegger aan. 'Het dienstenmodel heeft een groot potentieel, maar het moet zich nog bewijzen. Het is pas in 2020 uitgerold. Ekopak is zonder twijfel een groeibedrijf, maar het trekt duur naar de beurs, zoals alle duurzame aandelen.'