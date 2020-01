Belg Gertjan Vlieghe praat pond omlaag

Het Britse pond is maandag gedaald omdat de Belgische bestuurder van de Britse centrale bank de speculatie over een renteverlaging aanwakkerde.

Als de economische cijfers in de komende weken niet wijzen op een heropleving van de Britse economie zal Vlieghe op 30 januari voor een renteverlaging stemmen. Dat heeft hij zondag gezegd in een interview met de zakenkrant Financial Times.

‘Ik moet een naderende en significante verbetering van de Britse cijfers zien om verder afwachten te rechtvaardigen’, onderstreepte Vlieghe. Hij is een van de negen bestuurders die het rentebeleid bepalen. ‘We krijgen veel informatie voor het einde van januari. Die cijfers hebben betrekking op de periode na de parlementsverkiezingen van 12 december. We zullen dus weten hoe de mensen reageren.’ De basisrente van de centrale bank bedraagt 0,75 procent.

Vrijdag zei Silvana Tenreyro, een andere bestuurder van de centrale bank, dat ze ‘in de komende maanden’ voor een renteverlaging zal stemmen als de economie niet heropleeft. In december stemden de bestuurders Jonathan Haskell en Michael Saunders al voor een soepeler beleid. Als ze de steun krijgen van Vlieghe en Tenreyro hebben ze nog één stem tekort om een meerderheid te hebben voor een renteverlaging.

Invloedrijk

De uitspraak van Vlieghe heeft volgens de rentetermijnmarkt de kans op een renteverlaging eind januari doen stijgen van 23 naar 50 procent, blijkt uit cijfers van Bloomberg. De Britse munt noteerde 0,6 procent lager dan vrijdag op 0,856 pond per euro. Financial Times noemt Vllieghe invloedrijk. Een toespraak van hem in september 2017 bleek de voorbode van een renteverhoging twee maanden later.