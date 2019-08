Belg pleit schuldig aan handel met voorkennis in de VS

De man en een Belgische studiegenoot verdienden ongeveer 1 miljoen dollar aan de aandelenhandel.

In de VS heeft de Belgische manager Nicolas Z. (46) onlangs voor een rechter schuldig gepleit aan handel met voorkennis. Dat heeft een openbaar aanklager in de staat Connecticut deze week bekendgemaakt.

Z. was volgens rechtbankdocumenten en verklaringen in de zittingzaal op het moment van de feiten, in de periode 2011-2012, aan de slag bij het Texaanse energiebedijf Cheniere Energy. Hij was er hoofd trading in de Londense vestiging en had die in die hoedanigheid toegang tot vertrouwelijke informatie. Zijn contract legde hem echter het verbod op die informatie vrij te geven.

De man was ook op de hoogte van insidegegevens vooraleer het beursgenoteerde bedrijf die publiek bekendmaakte. Tussen eind 2011 en 2012 maakte hij daar volgens de aanklacht misbruik van door informatie door te spelen aan een studiegenoot van aan de ULB, Francis V. S. Hij adviseerde V. S. wanneer hij aandelen van Cheniere diende te kopen en verkopen. Samen verdienden ze ongeveer 1 miljoen dollar aan de handel met voorkennis.

Uitgeleverd

Z. legde ook de valse verklaring af dat hij niet wist hoe V. S. aan de informatie was geraakt. Hij werd in 2014 formeel beticht van beleggingsfraude en samenzwering daartoe. Maar hij kon pas in april van dit jaar in Italiƫ in de kraag worden gevat omdat hij buiten de VS verbleef in Londen, Singapore en ons land. In juni werd hij uitgeleverd aan de VS.

De man riskeert vijf jaar cel. V. S. zit eveneens in de gevangenis in afwachting van zijn rechtszaak. Hij pleitte ook schuldig. In een nevendossier werd Z. reeds veroordeeld tot betaling van een boete van ruim 400.000 dollar aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC.