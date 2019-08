Belg stort zich op goud

Lage rente en bezorgdheid over economie en banken jagen beleggers naar veilige haven.

‘De vraag naar goud is de jongste weken met ongeveer 30 procent gestegen. Donald Trump is meestal de katalysator’, zegt Jan Van Cutsem, stichter van de goudhandelaar The House. Hij verwijst naar de retoriek van de Amerikaanse president, die de handelsoorlog tussen de VS en China heeft doen escaleren. Dat conflict voedde de vrees voor een recessie en die angst heeft de turbulentie op de financiële markten de jongste dagen opnieuw fel aangewakkerd.

Maar ook andere factoren ondersteunen de vraag naar goud, onderstreept Van Cutsem. ‘Beleggers zijn ongerust over de negatieve rente en vrezen dat de nieuwe regering in België de belastingen op andere beleggingsproducten zal verhogen om het begrotingstekort terug te dringen.’

Ook andere handelaars zien de vraag naar goudstaven en -munten toenemen. ‘Beleggers krijgen geen rente meer op hun spaargeld en zoeken een alternatief om de koopkracht van hun beleggingsportefeuille op peil te houden’, zegt Alexandre Convent van Gold & Forex International. ‘Een nieuw element is de bezorgdheid over de gezondheid van de banken. De verhandelde volumes goud liggen sinds juni zowat 35 procent hoger dan normaal.’

De goudprijs steeg vorige week voor het eerst in zes jaar boven de psychologisch belangrijke grens van 1.500 dollar per ounce, omgerekend zowat 43.000 euro per kilogram. Behalve het pessimisme over de economische vooruitzichten en de lage rente heeft ook het beleid van de centrale banken in de jongste maanden de goudprijs opgekrikt. De centrale banken kochten in het eerste halfjaar een recordhoeveelheid van 374 ton goud om hun reserves te diversifiëren.

Van Cutsem verwacht dat de vraag naar goud hoog blijft. ‘Hoe hoger de prijs, hoe groter de vraag.’ Verscheidene banken zien de goudprijs op middellange termijn nog stijgen. Maar ze merken wel op dat een tijdelijke terugval in de nabije toekomst mogelijk is, omdat de prijs van het edelmetaal de jongste weken zeer snel is gestegen.

Overigens zijn er niet alleen meer kopers van goud, er zijn ook meer verkopers. ‘40.000 euro voor een kilogram goud is een psychologische grens die sommige beleggers ertoe aanzet winst te nemen’, zegt Marc Stevens van het Antwerpse beurshuis Leo Stevens. Ook Van Cutsem en Convent zien meer verkopers.

Investeren in goud kan op verschillende manieren. Beleggers kunnen fysiek goud kopen in de vorm van staven of munten. Een andere optie zijn goudtrackers, beursgenoteerde fondsen waarvan de waarde de goudprijs schaduwt. Ten slotte kunnen beleggers met goudmijnaandelen profiteren van de stijgende goudprijs.

