Belgen 11 miljard armer door daling markten

De terugval van de aandelen- en obligatiekoersen in het eerste kwartaal heeft het financieel vermogen van de gezinnen sterk doen dalen.

De waarde van het spaargeld en de beleggingen van de Belgen min de schulden is in het eerste kwartaal met 10,9 miljard euro gezakt naar 1.058,6 miljard euro, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Die verarming is vooral te wijten aan minwaarden van 8,4 miljard op de beleggingsportefeuille.