Belgen 44 miljard rijker dankzij herstel beurzen

De stijgende aandelen- en obligatiemarkten hebben in het eerste kwartaal het financieel vermogen van de gezinnen doen stijgen naar 1.060 miljard euro.

'De beurskoersen lieten in het eerste kwartaal een fors herstel optekenen na de daling in het vierde kwartaal van 2018', zegt de Nationale Bank in een persbericht. Bovendien deed de daling van de langetermijnrente de obligatiekoersen stijgen.