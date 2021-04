Belgen 45 miljard rijker door coronasparen

De gezinnen hebben in 2020 hun financieel vermogen fors zien stijgen, omdat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hen ertoe aanzette een recordbedrag te sparen.

Hoewel de coronacrisis de Belgische economie vorig jaar met ruim 6 procent heeft doen krimpen, werden de gezinnen rijker. Het netto financieel vermogen steeg in 2020 met 45,5 miljard naar 1.146,5 miljard euro, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Dat bedrag houdt geen rekening met het onroerend vermogen, dat ruim 1.600 miljard bedraagt.

De toename van het financieel vermogen is vooral te danken aan de forse toename van het sparen. De Belgen investeerden een recordbedrag van 40 miljard in financiële activa. 'Dat was onder meer een gevolg van het geforceerd sparen', zegt de Nationale Bank. De gezinnen consumeerden minder omdat niet-essentiële winkels en de horeca maanden gesloten waren en reisbeperkingen van kracht waren.