Belgen 65 miljard armer door forse daling beurzen

Beleggers die rechtstreeks of onrechtstreeks in aandelen beleggen, hebben zware klappen gekregen. Ze boekten in het eerste kwartaal minwaarden van liefst 65,5 miljard euro op hun financiƫle beleggingen, omdat de aandelenmarkten fors daalden. 'Dat is op kwartaalbasis de grootste waardevermindering sinds de start van de statistieken in 1998', zegt de Nationale Bank.