Belgen 7,5 miljard rijker dankzij spaarijver

De gezinnen hebben in het tweede kwartaal veel gespaard en daardoor hun netto financieel vermogen zien stijgen naar 1.055 miljard euro.

De Belgen hebben in de lente opvallend veel gespaard. Ze hebben voor 9,7 miljard euro vers geld gedeponeerd op bankrekeningen of beleggingsproducten gekocht, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De aankoop van beleggingsfondsen steeg naar 5,3 miljard euro, het hoogste peil in drie jaar.