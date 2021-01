Belgen parkeren 15 miljard extra op spaarboekjes

De instroom van vers geld op spaarboekjes bereikte in 2020 het hoogste peil in acht jaar.

Spaarboekjes blijven profiteren van hun klassieke troeven. Het geld is onmiddellijk beschikbaar, tegoeden tot 100.000 euro zijn beschermd door de depositogarantie en de weliswaar lage rente is belastingvrij.

De stijging van de spaartegoeden was het grootst bij KBC (4,2 miljard), Belfius (3,7 miljard) en BNP Paribas Fortis (3,1 miljard). De toename bij Argenta zou bijna dubbel zo groot zijn geweest als de gerapporteerde 945 miljoen indien de spaarbank de gereglementeerde spaarboekjes van onder meer rechtspersonen niet had omgezet in niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Verscheidene banken hebben de jongste jaren hetzelfde gedaan om niet meer de wettelijke minimumrente van 0,11 procent te moeten betalen op de spaarboekjes van bedrijven.

Zichtrekeningen

Behalve de spaarboekjes zijn ook de tegoeden op zichtrekeningen meer gestegen dan in 2019. 'De aangroei op betaalrekeningen bedroeg 26 procent in 2020, tegenover 17 procent in 2019', zegt Belfius. 'Door de lage rente is het minder aantrekkelijk om geld over te schrijven van de zichtrekening naar de spaarrekening. Dat was het voorbije jaar nog meer het geval ten gevolge van de pandemie en de daling van de consumptie.'