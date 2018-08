Belgen parkeren recordbedrag op spaarboekjes

Het is opmerkelijk . Nog nooit stond er zoveel geld op spaarboekjes, hoewel de spaarrente lager is dan ooit en grootbanken de jongste twee jaar meer dan 12 miljard euro spaargeld van bedrijven hebben overgeboekt naar andere rekeningen.

De inlagen op gereglementeerde spaarboekjes stegen in juni met 1,4 miljard euro naar 265,8 miljard euro, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het vorige record bedroeg 265 miljard en werd bereikt in augustus 2016 .

Eind 2016 en begin 2017 veroorzaakte een kunstgreep van drie grootbanken een sterke daling van de spaartegoeden. KBC boekte in oktober 2016 ruim 6 miljard euro op gereglementeerde spaarrekeningen van bedrijfsklanten over naar niet-gereglementeerde rekeningen. BNP Paribas Fortis volgde vijf maanden later dat voorbeeld en boekte ruim 5 miljard over. ING begrensde in januari 2017 de spaarboekjes van bedrijven, maar de impact daarvan bedroeg slechts 851 miljoen euro.