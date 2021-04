Belgen spaarden 21,7 procent van inkomen in 2020

De Belgen hebben 21,7 procent van hun beschikbaar inkomen gespaard in 2020, tegenover 12,9 procent in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Nog nooit hebben de gezinnen een zo groot deel van hun inkomen niet geconsumeerd.

De gezinnen spaarden het meest tijdens het tweede kwartaal, toen de eerste lockdown van kracht was. Ze zetten in de periode april-juni 28,1 procent van hun inkomen opzij. In het vierde kwartaal, tijdens de tweede lockdown, spaarden de Belgen 23,3 procent van hun inkomen.