Belgen sparen record van 40 miljard in coronajaar

De Belgen hebben vorig jaar een recordbedrag van 40 miljard euro geïnvesteerd in spaar- en beleggingsproducten, zegt de Nationale Bank. 'Dat is onder meer een gevolg van geforceerd sparen.' De coronacrisis maakte het erg moeilijk om veel geld uit te geven. Niet-essentiële winkels en de horeca waren maanden gesloten, er waren reisbeperkingen en veel evenementen waren verboden.

De aanhoudend lage rente heeft ook veel gezinnen ertoe aangezet meer te beleggen. De Belgen investeerden 7,9 miljard in beleggingsfondsen. 'Er was ook een opmerkelijke, hernieuwde interesse voor beursgenoteerde aandelen', signaleert de Nationale Bank. De gezinnen kochten voor 6,2 miljard euro beursgenoteerde aandelen, het hoogste bedrag sinds 2008.

Kasbons en obligaties

Net als in de vorige jaren blijft de populariteit van schuldbewijzen, zoals kasbons en obligaties, dalen. Het rendement van vastrentende beleggingen is zeer laag omdat de Europese Centrale Bank massaal obligaties opkoopt.

Voorts boekten de gezinnen een meerwaarde van 16,6 miljard op hun financiële beleggingen. Vooral verzekeringsproducten, die hoofdzakelijk in obligaties investeren, werden meer waard. De obligatiekoersen stegen dankzij de daling van de langetermijnrente. Maar op de portefeuille beursgenoteerde aandelen boekten beleggers een minwaarde van 1,3 miljard. De beurzen daalden fors in het eerste kwartaal, maar maakten later op het jaar het grootste deel van de verliezen goed.

Multimiljonairs

De jongste tien jaar groeide het netto financieel vermogen met gemiddeld 3,3 procent per jaar. Dat is ruim dubbel zoveel als de gemiddelde inflatie. Het aandeel van beleggingsfondsen steeg sinds 2010 van 10,6 naar 15,8 procent en het gewicht van cash en zichtrekeningen groeide van 6,4 naar 9,9 procent. Het aandeel van kasbons en obligaties zakte van 9,3 naar amper 2,4 procent. Een deel van dat geld vloeide wellicht naar gemengde of naar obligatiefondsen. Bij de andere spaar- en beleggingsproducten is er weinig verandering.