Belgen vinden beleggen iets voor rijke mensen

De voornaamste reden voor Belgen om niet te beleggen is dat ze niet ‘over grote sommen’ beschikken. De drempel om te beleggen was echter nooit zo laag.

De vermogensbeheerder J.P. Morgan Asset Management deed een rondvraag bij duizend Belgen over hun persoonlijke financiën. ‘Alweer komen we tot de conclusie dat de nood aan financiële educatie groot is’, zegt strateeg Vincent Juvyns.

Het schier renteloze spaarboekje blijft immens populair in België. Ongeacht of de spaarrente zal stijgen of dalen, is voor 22 procent van de Belgen het spaarboekje de eerste keuze. Tegelijk maakt 27 procent van de Belgen zich zorgen over dat spaarboekje: ze vrezen dat inflatie hun geld zal ‘opeten’. Ondanks die bezorgdheid zegt amper 13 procent op zoek te zijn naar een alternatief voor dat spaarboekje.

‘De Belgische spaarder is passief’, zegt Juvyns. Dat heeft voor een deel te maken met gebrek aan kennis. ‘Maar de voornaamste reden voor de Belgen om niet te beleggen is dat ze niet over grote sommen beschikken.’ Liefst 43 procent van de niet-beleggers geeft dat op als reden, ruim meer dan het risico op verlies (26%) en te weinig kennis (22%), zegt Juvyns.

Terwijl beleggen nooit zo democratisch was. ‘Voor pakweg 100 euro heb je een deelbewijs van een gemengd fonds (aandelen, obligaties, enzovoort). Of je kan in een fondsenspaarplan stappen van pakweg 10 euro per maand. Wie spreekt hier over grote sommen?’