Belgen willen al hun financiële tegoeden in één app zien

90 procent van de Belgische beleggers wil een overzicht van al zijn financiële tegoeden in één app. Maar die app mag niet van zijn bank zijn.

De vermogensbeheerder Schroders organiseert jaarlijks een wereldwijde rondvraag bij 'retailbeleggers'. Bij de Belgische resultaten valt de grote wens op bij beleggers om in één oogopslag een overzicht te zien van alle financiële tegoeden over alle banken.

Ofwel is dat iets voor een fintechbedrijf dat nog niet bestaat, ofwel maakt een mastodont als Google zo'n app, ofwel werken alle Belgische banken samen. Wim Nagler Schroders

Het is bekend dat de Belgen hun financieel vermogen graag spreiden over meerdere banken. Maar zo geraken ze het overzicht kwijt. '90 procent van de Belgische ondervraagden wil een overzicht zien in één enkele app. Maar die app moet onafhankelijk zijn. Het mag niet de app zijn van de bank', licht Wim Nagler van Schroders toe. Bij een bank als KBC kunt je nu in de homebankingapp al rekeningnummers van andere banken opvragen.

Mister Cash

Volgens Nagler staat het vast dat die app er komt in de toekomst. 'De Belg wil het.' De vraag is dus wie de app kan maken. Nagler: 'Er zijn drie mogelijkheden. Ofwel is dat iets voor een fintechbedrijf dat nog niet bestaat, ofwel maakt een mastodont als Google zo'n app, ofwel werken alle Belgische banken samen en creëren ze één onafhankelijke instelling. Een beetje wat Mister Cash in het verleden voor het betalingsverkeer heeft gedaan.'

Nagler wijst erop dat door Europese wetgeving klanten hun bank tegenwoordig kunnen verplichten om hun gegevens te delen met derden. 'Daardoor is het een kwestie van tijd voor een fintech'er of een Google die app zal lanceren', zegt Nagler. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld in de VS zulke apps al bestaan.